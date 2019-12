ClipMyHorse.tv ‘Op de koffie bij’ Piet Raijmakers sr

ClipMyHorse.tv trapte de serie 'Op de koffie bij...' af met Zoï Snels bij Team Nijhof en ging verder met een bezoeken aan onder andere Frank Schuttert, Daniëlle van Mierlo en Dinja van Liere. ClipMyHorse.tv gaat in Duitsland al enige jaren op bezoek bij onder andere topruiters met de serie 'Zu gast bei'. Die serie is met ingang van dit jaar ook naar Nederland gekomen en afgelopen maandag waren ze te gast bij Piet Raijmakers sr.

Raijmakers vertelde onder andere hoe alles begon op zijn vijftiende verjaardag en hoe hij zomaar zijn paard vijf jaar ouder gemaakt heeft om mee te kunnen rijden op zijn eerste kampioenschap in het Z. Bekijk hier een fragment:

Bekijk het volledige interview op Clipmyhorse.tv

Bron: Horses.nl

