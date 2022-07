Coby van Baalen’s kür favoriet bij componist Cees Slings

Een luistertip voor de dressuur- en muziekliefhebbers: om zijn zeventigste verjaardag te vieren heeft Nederlandse componist en producer Cees Slings zijn zestien favoriete küren op Spotify gezet. De afgelopen zestien jaar heeft Cees Slings veel küren mogen componeren. Zo was hij onder andere de componist van al Anky van Grunsven haar küren tussen 1995 en 2004, inclusief de zilveren kür van Atlanta en de gouden kür van Sydney en Athene. In zijn favorieten is het echter de kür van Coby van Baalen die met stipt boven aan staat.