Column Sylvia Witteman in De Volkskrant over paardenmeisjes

De column van Sylvia Witteman in De Volkskrant van vandaag gaat over paarden. Of eigenlijk over de Penny en paardenmeisjes. 'Omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn, kocht ik bij de sigarenboer het blad Penny. ‘Voor pony en paard!’ is de ondertitel. Flagrante onzin, want pony’s en paarden kunnen helemaal niet lezen', begint Witteman haar column.

‘Als ze het wél konden zouden ze trouwens liever de Allerhande lezen, ten eerste omdat die gratis is, en ten tweede omdat die, vooral in januari, barstensvol staat met geile foto’s van groente (en dan maar hitsig hinnikend bladeren, met die hoef) Nee, de Penny is niet voor paarden, maar voor paardenméísjes’, schrijft Witteman. ‘Ik heb pijnlijke herinneringen aan de paardenmeisjes uit mijn jeugd. Die waren alles wat ik niet was.’

Lees de column hier helemaal

Bron: Volkskrant