Complimenten strooien bij Boer zoekt Vrouw

In Boer zoekt Vrouw zagen we deze zondag het vervolg van de speeddates. Dit keer met pluimveehouder John, melkveehouder Julius en jawel, 'paardenboerin' Deedry. Eindelijk. Deedry kreeg de kakelende mannen stil en koos rigoreus vijf kandidaten uit voor de dagdate op haar eigen opfokbedrijf.

Maar laten we bij het begin beginnen.Zoals voorspeld had John de kippenmagnaat heel veel brieven gekregen. Maar ook een jaloersmakend reusachtig chocolade paasei dat met een hamer geslacht moest worden. Ook Deedry kreeg een flinke stapel brieven, maar dat vond ze wel een beetje lastig. Ze had er in elk geval geen boost in haar zelfvertrouwen van gekregen. Gelukkig had haar zus geholpen, want verder dan “Dat is een mooi pakkie” waren haar eigen criteria niet gekomen. Dat gaf de opfokster ook direct toe: “Ik kreeg het in mijn eentje niet voor elkaar.” Maar, kleine spoiler, het speeddaten was dan toch een stuk makkelijker. Toen ze de heren eenmaal gezien had, was de keuze snel gemaakt. Hopsakee.

Koud optrekken

De speeddates zijn afgelopen herfst opgenomen en de herfstblaadjes kleurden prachtig bij de honden van Yvon en de stijlvolle vuurkorf. Maar voor Deedry in de catacomben van het kasteel, was het naast de koud optrekkende slotgracht wel een beetje fris. Bij (voorlopig) gebrek aan een partner had ze gelukkig wel een warmtekussen in haar handen gedrukt gekregen. Haar eerste date was met Carst-Jan. Hij had gelukkig wel iets met beesten, want hij is slager. En hij vond haar een prachtige vrouw. Carst-Jan mocht mee naar de dagdate. Harm was overrompeld door Deedry en had daarom worstenbroodjes meegenomen. Het mocht helaas niet baten. Ook Freek, die niet wist wat hij moest vragen en dus een te lange vijfminutendate veroorzaakte, gaat niet door naar de dagdate. Vervolgens kwam Huub binnen, en die kende Deedry al van een feestje. Maar ja, toen hadden ze geen van beiden toenadering durven zoeken. Huub: “Ik was al onder de indruk op dat feestje, dus ik ben blij dat ik geschreven heb.” Hij wilde wel met Deedry op vakantie en dat leek haar ook best een goed idee.

Paardenmannen streepje voor

We kregen het idee dat mannen die weleens een paard hadden gezien, een lichte voorkeur genoten bij de Brabantse onderneemster. Daaronder ook Wesley, die weliswaar een kleine Schotse hooglander als cadeautje meenam, maar wel uit een paardenfamilie bleek te komen. Hij moest als lokale ‘paardenfluisteraar’ altijd de opstandige jaarlingen halsteren, vertelde hij. Genoeg gespreksstof dus. Wesley was wel heel erg onder de indruk van Deedry. Sowieso waren de mannen allemaal stomverbaasd dat zo’n leuke dame geen relatie had. Yvon: “Die mannen hadden allemaal een grote mond, totdat ze jou zagen! Toen vielen ze stil.” De enige voor wie dat niet gold was de vlotte Roy, uitgezocht door Deedry’s zus. Roy gaat wekelijks het hele dorp rond om bij familie te gaan eten, vertelde hij. “Maar jij kookt toch ook niet voor jezelf?” Op de eerste date zou hij eigenlijk ook wel willen eten. Deedry keek enigszins benauwd, kennelijk bang dat ze dan direct bij tante Truus achter de aardappelen zouden belanden. Maar ze nam het op de koop toe, overdonderd door de spontane Roy: “Die is echt leuk, ik ben van de wap. Mijn zus had gelijk”. Ook Roy zien we dus terug op de dagdate. Tenslotte was daar nog Sjoerd, een zelfbenoemde nuchtere paardenliefhebber uit Brabant. Hij had rundveekoeken meegenomen voor de hooglanders. Toen Deedry hem vroeg wat hij als eerste date wilde doen werd ze omver geblazen door zijn antwoord: een strandrit maken! “Maar dan moet jij ook op een paard.” Deedry had schijnbaar niet eerder een man ontmoet die kan rijden. Maar het bleek echt waar. Tien punten voor Sjoerd!

Cowboyhoeden

De livedates waren voor Deedry zeer verhelderend, en de keuze daaruit verliep een stuk gemakkelijker dan bij de brieven. De mannen waren er alweer stil van, maar Deedry ook. Roy, Sjoerd, Wesley, Huub en Carst-Jan gaan volgende week cowboyhoeden knutselen in Brabant. Direct gevolgd door de logeerweek voor de drie mannen die overblijven. We zijn benieuwd in hoeveel afleveringen dat volgende keuzeproces verpakt gaat worden. We hopen ook dat er iets meer tijd tussen boer en potentiële partner is, want nu praatte iedereen meer met Yvon dan met elkaar.

Levelen

Voor wat betreft de andere boeren: John had tien vrouwen naar het kasteel gehaald, waarvan er eentje uit Italië en eentje uit Chicago was gekomen. Die laatste was wel heel druk (misschien door de jetlag) en mocht weer naar huis, maar Mira mag volgende week alwéér naar Nederland vliegen. De zus van John is haar tandarts, dat schept toch een band. Daarnaast wilde John wel tegengas van Daniëlle en ging Linda direct aan het bier met de kippenboer, wat een winnend idee bleek. Stephanie uit Groningen en Patricia die nog nooit in Limburg was geweest werden het niet. Maar met onderneemster Karin sloegen de vonken ervan af. Zij wilde direct de slingers al ophangen. Karin werkt nu heel veel voor een vrouw, want er is toch niemand om voor thuis te blijven. Ze vond het wel wat bijzonder dat John vroeg of ze wilde blijven werken als het wat zou worden. Eh ja. John stuurde ondertussen op gevoel en nam Karin dus mee naar de dagdate. Hij wil kunnen levelen met de dames, maar had nooit geweten dat hij zoveel vrouwen tegelijkertijd leuk kon vinden. Eileen tenslotte, als enige net als John gescheiden en met kinderen, had gouden eieren opgestuurd met peper erin omdat ze gedreven is. John vond ook haar heel leuk. We zien de vijf dames volgende week terug onder de palmbomen bij Johns zwembad.

Goud voor paardenmeisje

De wat schuchtere koeienboer Julius werd in eerste instantie een beetje ongemakkelijk van alle complimenten die in de brieven stonden. En hij was wel verbaasd dat er zoveel stadsmeisjes gereageerd hadden. Maar Julius ontpopte zich tot een relaxte speeddater die uiteindelijk zonder veel moeite vier van de zes dames uitkoos. Of dat ook de bedoeling van de dames was geweest, was onzeker, want die hadden aan het begin aangegeven dat ze het juist leuk vonden dat hij rustig en verlegen is.” Tot onze vreugde bleek de eerste date van Julius een paardenmeisje, namelijk Kylie. Zij wordt heel ongemakkelijk van daten, dus gaf ze zich op voor het meest ongemakkelijke datingprogramma van de Nederlandse televisie. Julius vond het OK dat het bij haar “heel veel paard” is want een eigen passie hebben is belangrijk. Gelukkig maar, want Kylie was de teamcaptain van Team NL op het EK voor Iberische paarden in Ermelo. En dat was precies op dezelfde dag als de speeddate, dus ze ging linea recta weer weg. Aan het einde van de dag bleek het teamgoud binnen én ze mocht mee naar de dagdate. Hoera! Myrthe gunde Julius een lieve vrouw nadat ze zijn oproep zag en bedacht pas na een week dat ze dat zelf zou kunnen zijn. Ze had een koe gebreid voor Julius en kreeg kriebels. Dat was meer dan voldoende voor de volgende ronde. Nora uit Noorwegen kwam binnen via een online verbinding, maar had stiekem al wel een ticket geboekt voor de dagdate. Dat kwam goed uit, want Julius denkt dat Noors en Fries wel op elkaar lijken. Patricia zag alleen koeien als ze naar het werk fietste, maar mag ook mee naar Friesland.

Gebreide koeien in de sloot

Wij gaan even levelen met een gebreide koe, een paar complimenten in een worstenbroodje stoppen en een paasei stukslaan. Tot volgende week bij de dagdates!

