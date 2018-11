Daan Nanning exposeert in gemeentehuis Dalfsen

Daan Nanning, voormalig voorzitter van de KWPN hengstenkeuringscommissie springen en bondscoach van de Nederlandse junioren en young riders, heeft tegenwoordig tijd voor andere dingen dan paarden. Schilderen bijvoorbeeld. Hij exposeert van 19 november tot 8 januari zijn schilderijen in de foyer van het gemeentehuis in Dalfsen.

“Als scholier ging mij het tekenen gemakkelijk af maar ik ben er niet mee door gegaan. Eind jaren zeventig heb ik de potloden weer opgepakt. Met name waren dit tekeningen van paarden en bekende ruiters”, vertelt Nanning op Dalfsennet.nl. “Wegens tijdgebrek was dit kortstondig. Tien jaar geleden kreeg ik zin om met schilderen te beginnen en deze hobby doe ik nog met regelmaat. Schilderscursussen heb ik niet gehad. Misschien is dat een volgende stap omdat mijn wens is te schilderen met een lossere penseelstreek.”

‘Kijken in detail’

“Het schilderen in detail heeft zeker te maken met ‘kijken’ in detail wat belangrijk was in mijn werk, paarden beoordelen en ruiters begeleiden. Wel vind ik het prettig om een bredere keus wat betreft onderwerpen te hebben. De afwisseling tussen portretten, landschappen, stillevens en dieren zorgt er voor, dat het voor mij uitdagend blijft om te schilderen.”

Bron: Dalfsennet.nl