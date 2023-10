De relativiteitstheorie van boer zoekt vrouw

Omdat op NPO3 het eerste verkiezingsdebat plaatsvond en alle paardenliefhebbers natuurlijk de actuele stikstofstandpunten moesten inventariseren, heeft Horses.nl voor u de moeite genomen om de ontwikkelingen bij Boer zoekt Vrouw te volgen. Iemand moet het doen tenslotte... De eerste keuzes zijn gemaakt en er blijkt verrassend nieuws. Maar eerst even wat natuurkunde.

Deze week werd het namelijk wel heel opvallend: Boer zoekt vrouw speelt zich af in een ander ruimte-tijd-continuüm. De boeren en hun dates beleven de tijd totáál anders dan de kijkers. Nu heb je dat wel vaker met tv-programma’s, maar in dit geval pakt het toch totaal anders uit dan je zou verwachten. De kijkers vallen namelijk en masse in slaap op de bank, omdat er bij een aantal boeren vrijwel niets gebeurt. Bijvoorbeeld bij de Zweeds-Friese boerin Bernice, die we zien terwijl ze zwijgend het kalverhok op strooit, terwijl ze zwijgend de lunch opeet en terwijl ze zwijgend met haar hond in de tuin gaat zitten terwijl de liefdeskandidaten binnen maar een potje gaan kaarten om de tijd te verdrijven. Echte slow-tv.

Meeste brieven

Maar wanneer Yvon Jaspers een keuzemoment komt forceren in de eeuwig zingende Zweedse bossen, blijken maar liefst twee van de drie mannen te vinden dat het allemaal wel heel erg snel gaat. Ze zijn er al twee dagen, de tijd vliegt voorbij en ze hebben nog geen vraag kunnen stellen! Yvon trekt terecht een wenkbrauw op en dan geven zowel Ype-Jacob als Johan toe, dat ze daar toch echt al wel een mogelijkheid voor gehad hebben. Maar ja, niet gedaan. En ja ze zien het wel zitten met Bernice, maar of zij dat ook weet, geen idee. Yvon kijkt afkeurend. De enige die al wel vragen heeft gesteld en daar ook tevreden over is, is Yorick, die vervolgens prompt naar huis wordt gestuurd. Nou ja prompt, er moet wel een interventie van Mem en Yvon aan te pas komen, want Bernice heeft wel gevoelens maar ze snapt niet waarom. Uiteindelijk luister ze er wel naar. Wij denken dat Yorick volgende week de meeste brieven van het hele seizoen blijkt te hebben gekregen. Hij neemt zijn vertrek in elk geval erg goed op. En Bernice lijkt daarna zowaar een beetje te ontspannen, samen met Ype Jacob en Johan.

Friendzone

In Slowakije wordt paardenarts Marlies ondertussen ‘gefriendzoned’ door boer Richard, wat een emotioneel moment oplevert. Yvon probeert haar te troosten door te zeggen dat de ware wel ergens rondloopt. Maar gelukkig blijkt uit het net vrijgegeven webfilmpje van Marlies dat zij en haar teckel inmiddels gewoon zelf aan een kersvers avontuur in de Ardennen zijn begonnen, waar de 33-jarige (nee dat zouden wij haar ook niet geven) een nieuwe paardenkliniek aan het opzetten is. Hup Marlies!

Boer Rob

De rest van de aflevering moet u zelf maar even terugkijken, om de oude ziel van Jasmijn te ontdekken en te weten te komen dat Eugenie zich echt totaal vergist blijkt te hebben. Belangrijker is wat wij vanavond hoorden over fruitteler en dressuurpaardenfokker Rob, die vorig seizoen meedeed aan boer zoekt vrouw. Wie herinnert zich niet de bellenblaasworkshop of de citytrip in de stromende regen? De gitaarspelende kersenboer blijkt onlangs een liedje ingestuurd te hebben voor het songfestival! “Ik schrijf heel veel nummers op dit moment en er was een nummer dat ik zo geschikt vond voor het songfestival dat ik hem ingezonden heb”, aldus Rob. Hij is ervan overtuigd dat zijn nummer mensen ‘plezier geeft’, zo meldt RTL nieuws.

Dressuurpaardenfokker Rob tijdens de bellenblaasworkshop in seizoen 2022. Foto: Linelle Duenk KRO / NCRV

Stemmen?

Wij moeten even van dit nieuws bijkomen, maar er valt wat te stemmen dus binnenkort (qua songfestival). En mocht u nu tóch stiekem niet naar dat politieke debat hebben gekeken, geen zorgen. Een overzicht van de stikstofstandpunten vindt u binnenkort terug in De Paardenkrant. Wel zo handig. Tot volgende week!

Bron: Horses.nl