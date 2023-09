Dierenartsen slaan hun slag bij Boer zoekt Vrouw

Melkveehoudster en paardenliefhebber Bernice zette vanavond de toon in de Hollandsche manege in Amsterdam. Haar eerste Boer-zoekt-Vrouw-date Johan, bleek dierenarts en mocht direct mee naar de volgende ronde: "Handig" aldus de Friese Zweedse. Kolchozbewoner Richard uit Slowakije was het daarmee eens en besloot paardenchirurg Marlies aan zijn selectie voor de laatste vijf toe te voegen.

De vijf-minuten-dates van Bernice vonden plaats met zicht op de paarden in de binnenbak in Amsterdam. Na eerste date Johan, die als bijna afgestudeerd dierenarts dus een schot in de roos was, volgden nog negen mannen, waarvan ongeveer de helft van Friese komaf. Dat was in elk geval qua taalbarrière wel lekker. Onder de Friese delegatie ook de spontane krullebol Ype Jacob, die we straks terugzien op de dagdate. Bernice: “Het was fijn dat hij de hele tijd doorpraatte en mij aankeek.” Ze was sowieso opvallend opgeklaard na de enorme keuzestress en het nablijven om brieven door te worstelen vorige week. Kennelijk is het live toch veel gemakkelijker voor de jonge boerin. Zo draaide ze haar hand niet om voor het afwijzen van vijf mannen tegelijkertijd, hetgeen toch wel wat teleurgestelde blikken opleverde. Vooral bij de boomlange Rens, die gezamenlijk “lekker met het vee bezig wilde zijn en om hobby’s wilde lachen.” We hadden al zo’n vermoeden dat Bernice er niet erg om kon lachen…



‘Leuk famke’

De heren waren – tijdens het wachten op wat komen ging en tussen het Oud-Zweedse sjoelen door – complimenteus over de inmiddels goedlachse Bernice. “Een leuk famke en ook rustig” zo sprak eentje. Briefschrijver Yorick kwam via het scherm op date, vanaf een exotische locatie die ons is ontgaan. Hij mocht ook mee naar volgende week, vanwege zijn “hele lieve brief”. En we geven Bernice extra punten dat ze door de zenuwen van de aandoenlijke Victor heen prikte. Hij woont sinds vijf maanden in Zweden, was enthousiast en kon zelfs al een paar woorden Zweeds. Niks meer aan doen. Hopelijk ontdooit Victor volgende week tijdens het apenkooien.

Analytisch

Zelfs de WUR was een van de locaties dit jaar. In de binnentuin van gebouw Gaia – waar de milieuwetenschappen gevestigd zijn en Richard dus gelijk een onderzoek naar de staat van zijn enorme kolchoz had kunnen bestellen – dirigeerde Yvon Jaspers tien blonde dames naar hun date met Richard. Die had een enorme berg administratie bij zich, zodat hij kon vragen hoe erg de dames het vonden als ze niet elke zondag naar de schoonouders konden. Vegetariërs vielen af. Wie wel mee mocht was paardenchirurg Marlies, die al in het buitenland werkt. Zij was op zoek naar een gelijkgestemde workaholic, waar Richard zich direct in herkende.

Drie zoenen

Het allerergste van de speeddate aflevering van Boer zoekt Vrouw is dat – elk jaar weer – ongeveer de helft van de zendtijd opgaat aan beelden van mensen die elkaar drie zoenen geven. Deze Oud-Hollandse gewoonte leek tijdelijk afgeschaft, maar is helaas in volle glorie hersteld. Hier zijn je tien dates: dertig klapzoenen. Start speeddate: drie zoenen. Einde date (na vijf minuten): drie zoenen. Keuzemoment: drie zoenen. Wellicht is hier voor volgend jaar iets aan te doen? Het is maar een suggestie. Hoewel we de drie-zoens-ontmoeting van Haico met zijn tien vrouwen niet hadden willen missen. De Deense melkveehouder werd bijna met mutsje en al opgegeten door een aantal vrouwen die boven hem uit torenden. Hij keek zelf ook nogal geïntimideerd.

Hooizolder

Zoals wel vaker bij Boer zoekt Vrouw werden de schuinste grappen gemaakt bij de oudste deelnemer, in dit geval de gepensioneerde melkveehouder Piet uit Duitsland. Daar was het makkelijk scoren met hooizolders en tompoucen met een foto van Piet waardoor ze hem direct in hun mond konden stoppen… Piet bleek een zachte knuffelaar, die erg in de smaak viel bij zijn dames, maar volgens ons uiteindelijk met een Duitse thuis gaat komen. Over de sollicitatiegesprekken bij Claudia kunnen we kort zijn. Het gaat straks tussen een man met een boom en een boekhouder. En er zijn er al twee verliefd. Dat kan niet goed gaan! In elk geval heeft ze de astrologen die uit waren op een ‘coup de foudre’ eruit gefilterd. Pfff.

Patatboer

Voor de mensen met een sterk gevoel voor humor is er ook nog de webserie, waarin deelnemers uit eerdere seizoenen aan bod komen. Mocht u de eerste aflevering gemist hebben: daarin ziet u ook Patatboer en paardenopfokker Gert-Jan, die inmiddels een blonde dame uit een ander seizoen aan de haak heeft geslagen. Ze genieten van elkaar en Gert-Jans wereldberoemde roze paashaaspak. Wij wensen u veel sterkte met kijken!

Bron: Horses.nl