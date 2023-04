Naast al het dressuurgeweld verscheen er afgelopen weekend wel een heel bijzondere combinatie in de baan. Dinja van Liere leende eerder al Winston Jumper R (v. Cantos) voor een oefenparcours en had de smaak duidelijk te pakken. Op de hengstenshow van Stal Brouwer verscheen de amazone in de baan met de 1,60m springende Emir R (Colman x Rubert R) en sprong rond alsof ze nooit anders gedaan heeft.