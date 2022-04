Donkere wolken in Boer zoekt Vrouw

De sfeer bij de paardenboeren in het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw leek in de aflevering van zaterdag om te slaan. Bij springpaardenfokker Hans de Roover zagen de overgebleven Annette en Dinie vanuit het keukenraam zelfs donkere wolken aan de horizon. Dressuurpaardenfokker Rob heeft ondertussen nog steeds communicatieproblemen.

De logeerweek is inmiddels goed op gang en bij Hans was vorige week de eerste potentiële verloofde de laan uitgestuurd. Bij Rob gebeurde dat in deze aflevering.

Leren luisteren

Rob ging met zijn dames takken knippen bij de fruitbomen. De drie logees blijken steeds explicieter in het aanspreken van de veelzijdige Rob. Hij kan muziek maken, fruittelen en paarden fokken, maar aan zijn luistervaardigheden moet nog wat gedaan worden. Ze grijpen dan ook in als de boomgaardsessie weer in een monoloog dreigt te verzanden. “Heb jij nog dingen die je wilt weten Rob?” zegt Sonja. Rob gooit het roer om en gaat vragen stellen, zo belooft hij. Aan alle drie dezelfde vraag want dan kan hij de antwoorden vergelijken. Zijn vraag: “Wat vind je de voor- en nadelen als je bij mij zou zijn, hier op deze plek?” Misschien was dat niet wat Sonja bedoelde….

Gevoelens

Er zijn twijfels bij Wendy én bij Sonja. Wendy vindt het wel heel grappig dat je er bij Rob “voor 10 cent ingooit en voor 8,50 eruit krijgt”. Maar ja, hij woont wel ver weg. En ze moet misschien toch niet verwachten dat ze binnen twee dagen weet of hij de Grote Liefde is. Yvon spreekt haar ernstig toe hierover. Sonja vindt Rob nog steeds een “hartstikke leuke vent” maar wil graag “meer kriebels”. Rob pakt wel de kans om haar handen op te warmen. Silvia lijkt de enige die al wel gevoelens heeft. Zij denkt dat Rob haar wel echt ziet, ondanks het feit dat hij weinig vragen stelt. Even later wordt Silvia naar huis gestuurd. Rob meldt wel dat hij het vanaf nu anders gaat aanpakken. Waarop Wendy geruststellend zegt dat ze haar standaard iets minder hoog zal stellen.

Pijnlijk

Bij Hans wordt nog immer nagepraat over de paardenvangst van vorige week, waarin er nogal kort gecommuniceerd werd door de paardenboer, tot schrik van zijn dames. Hans legt uit dat het voor de veiligheid was, maar Dinie is het toch niet gewend. Zij vindt dat hij ook in andere situaties kortaf kan zijn. En hoewel ze constateren dat ze elkaar toch niet meer gaan veranderen en Dinie zegt dat ze Hans niet wil krenken, lijkt het kwaad al geschied.

Pony voor de melkwagen

Aan het voerhek bij de jonge paarden keert de gezelligheid langzaam terug. Ook de brutale dieren komen dit keer wel goed in hun box, zonder dat er ferme taal aan te pas moet komen.Toch ligt Dinie die nacht flink te piekeren. En ook Annette heeft wakker gelegen. Ze constateren dat het een soort snelkookpan is, zo’n logeerweek. Wel echt wat anders dan rustig daten en elkaar leren kennen. Dinie denkt dat ze er misschien nog niet klaar voor is. Boer Hans kijkt bezorgd naar zijn boekje met foto’s uit de jaren zestig, toen de melkbussen vervoerd werden op een kar met een zwartwitte pony ervoor. Waar gaat dit heen?

Echt, hoe moeilijk is het om een beetje LOL met elkaar te maken voor een paar daagjes…echt wat een complex, zwaar en moeilijk gedoe allemaal… Manmanman… #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/D3iXzAXSu5 — Rob van der Donk (@robvanderdonk1) April 3, 2022

Tegeltjeswijsheden

Ondertussen was het ook bij de andere boeren niet allemaal rozengeur en maneschijn. In Friesland stuurde boer Jouke de “te pittige” Marion naar huis, waarna de overgebleven dames een wedstrijd hielden wie zo snel mogelijk een banaan kon eten. Wij weten niet wat dat nu weer moest betekenen. Boer Evert en zijn logee Maud hielpen een stierkalf ter wereld, wat grootse gevoelens opriep bij die laatste. En bij schapenboerin Janine ging de veronderstelde favoriet voor de eindoverwinning, Michiel, naar huis. De Friese Sander mocht tot zijn verbazing blijven, wellicht mede dankzij zijn tegeltjeswijsheden:

“Liefde is de moeilijkste puzzel van allemaal, zelfs al zijn er maar twee stukjes, het moet wel passen.“

Wij gooien de klei-oven even aan, tot volgende week!

Bron: Horses.nl