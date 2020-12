Douwe Bob voor het goede doel te paard

Douwe Bob reed maandag 30 november zonder shirt op paard door Amsterdam. De singer-songwriter werd gefotografeerd voor de KWF Horsekalender van Sabien Zwaga, die met haar kalender geld wil inzamelen voor onderzoek. Douwe Bob straalde vier jaar geleden al met Friese hengst Limited Edition in een videoclip voor het Eurovisie Songfestival.

Douwe Bob is groot paardenliefhebber en genoot van zijn tocht door de Nederlandse hoofdstad. “Als je geld kan inzamelen voor zo’n mooi doel en het is ook nog zoiets leuks als dit, dan sla je veel vliegen in één klap. Maar ’t is wel fris”, liet hij aan NH Nieuws weten.

Bron: NH Nieuws