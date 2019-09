Dressuuramazone en model Melody Vroom in Love Island

Vanaf 23 september is dressuuramazone en model Melody Vroom te zien op Videoland in het programma Love Island. De deelnemers gaan in zes weken op zoek naar ware liefde op een eiland.

De 21-jarige Melody Vroom werd met haar pony Balthasar’s Hero meermaals Drents kampioen. Ook startte ze internationaal op CDI Roosendaal in 2012. Daarna kwam de overstap naar de junioren met Ross H (v. Kenwood). Naast haar liefde voor de dressuursport is Vroom ook nog succesvol model en liep ze diverse Parijse modeshows en was ze de muze van een groot Frans modemerk.

Bron: Horses.nl/Instagram