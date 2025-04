Duizelingen bij Boer zoekt Vrouw

Het duizelde de boeren nogal, deze week bij Boer zoekt Vrouw. Bij paardenvrouw Deedry kwam dat vooral door het longeren, maar bij zowel Julius als John ontstond er licht kortsluiting door al het multitasken, lijstjes afvinken, aandacht verdelen en het gesprek gaande houden. Hard werken, zo'n lo(n)geerweek!

Volgens Deedry lijken paarden op hun baasje en haar merrie “is een beetje raar.” Sjoerd en Carst Jan mochten de bruine poetsen en longeren. Roy vroeg zich ondertussen af of het dier geen andere naam dan “Paard” had, maar dat was niet zo, want wat die fokkers allemaal verzinnen aan namen, daar kan Deedry niks mee. Sjoerd is bekend met paarden en doet dat allemaal soepel, maar zoals hij zelf zegt: “ik ben hier niet voor de paarden.” Roy ook niet, die heeft er niet zo op, of niet op het bedrijf, dat is nog niet helemaal duidelijk. Gelukkig had hij wel een fotoboekje meegenomen waardoor hij een goed gesprek met Deedry had, want die zat nog steeds met enige vooroordelen en vroeg zich af of hij het allemaal wel leuk vond. Dankzij de praatplaatjes leerde ze dat ook Roy het allemaal eng vindt en onzekerheden heeft. En van aanpakken weet. Ze was verbijsterd. “Dat was een fijn gesprek, ik zie hem nu wel iets anders dan eerst.” Carst Jan stortte zich overal ondertussen gewoon in en vond het stoer om het paard te gaan longeren. Daarbij probeerde hij ook even een momentje te pakken met Deedry, maar dat was te veel multitasken. Ze werden er allebei duizelig van. Maar het was wel gezellig, want beiden zijn van het dom ouwehoeren. Gelukkig hoefde er bij Deedry nog niemand weg, want ze is er nog helemaal niet uit.

Feedback en openstellen

Waar het in vorige seizoenen van Boer zoekt Vrouw nog wel eens broodnodig was dat ‘ons Yvon’ met gierende banden naar een boerderij scheurde omdat er totaal onhoudbare situaties waren ontstaan waarbij iedereen zweeg en niemand een vraag stelde, gaat dat tegenwoordig anders. Boeren proberen goede vragen te stellen, de dates houden hen scherp, iedereen probeert zich open te stellen en soms komt er zelfs al feedback. Het is allemaal wel heel modern en sociaal vaardig. En bovendien grappig om te constateren dat het programma zélf waarschijnlijk de afgelopen jaren ook hard heeft bijgedragen aan deze ontwikkelingen. Al krijgen de boeren er soms ook een beetje hoofdpijn van.

Pluimveemagnaat John probeerde met afvinklijstjes te werken want hij is perfectionist en hoe moet je nu de positieve eigenschap van de een afwegen tegen de minder geweldige trekjes van de ander? Hij kwam er niet uit en gooide dus de ‘veilige keuze’ de deur uit, terug naar Italië. Lekker logisch John. Volgende week barst daar een bom tussen de twee zeer verschillende dames die overblijven om eieren te rapen in het TL-licht van de kippenloods.

Julius had ondertussen kopzorgen omdat zijn dames hem maar weinig vragen stelden en hij de logees niet goed gecombineerd kreeg met de zorg voor de koeien. Dus ging hij eerst maar even de relatiegeschiedenissen van de dames uitvragen (“Ik gooi ‘m er maar even in”) en daarna één-op-één op de trekker en in het kalververblijf. We leerden dat Kylie ooit verloofd is geweest en dat Myrthe het “super fijn” vindt dat Julius oprecht geïnteresseerd lijkt. Al hebben we haar nog niet zo heel veel vragen terug zien stellen. Patricia lijkt zich ondertussen enigszins hersteld te hebben van het feit dat koeien groot zijn en veel poepen en plassen. Ze wilde zelfs direct op citytrip. Julius was nog niet zover, maar constateerde wel dat het fijn is dat zij eerst nadenkt voordat ze iets zegt. Myrthe leverde ondertussen nog maar 50 cent aan praatjes voor elk kwartje dat je er in gooide en dat was dan wel weer teleurstellend.

Tranen

De eerste tranen dit seizoen zagen we bij Martijn, die Annet naar huis stuurde. De andere dames waren verbaasd en er is ook sprake van veel aantrekkingskracht, maar “ik ga haar niet gelukkig maken”, aldus Martijn. Annet leek het daarmee eens, ze bleef steeds heel erg bezig met de onderlinge verschillen en wilde graag geremd worden, maar toch ook weer niet. Ciska en Marleen hadden al laten weten graag te blijven en waren blij verrast. TL-licht blijft een thema dit seizoen, dus volgende week gaan ze in Brabant ongetwijfeld weer verder met project ‘Licht in de Duisternis’ vanaf het dak van de trekker.

Bij de Groningse boer Jan gebeurde er wel iets dat we van vorige seizoenen kennen. Degene die het meest enthousiast was, werd als eerste naar huis gestuurd. Annick had aan Yvon laten weten het erg naar haar zin te hebben en helemaal weg te zijn van Jans grote handen. Jan had er alleen niet zoveel gevoel bij. Dorien heeft heimwee en wilde vorige week naar huis, maar blijft nu toch om Jan beter te leren kennen.

Ondertussen probeerde kolenboer Roel de heftruck als versiertruck te gebruiken. Hij heeft ’te kort zelfvertrouwen’ om te flirten, maar met de heftruck ertussen lukte het toch een beetje. Ondertussen stelde zijn collega vragen aan de dames over hun leven, iets wat ze node misten bij de boer zelf. Sandra wilde meer diepgang en ging zelf actief op zoek maar kreeg alsnog weinig antwoorden. Roel was eigenlijk de enige boer die even de strenge blik van Yvon nodig had voor het keuzemoment. Nadat Sandra naar huis was gestuurd liet hij de overgebleven dames weten dat hij hen echt wel leuk vindt maar het ook allemaal retespannend vindt. Wel iets doen met die feedback, Roel!

Verkeerd seizoen

Al met al gaan we in een draaglijk tempo richting de citytrip. Maar alsnog valt er wel iets te klagen dit seizoen. Dat gaat niet over de boeren maar over het seizoen. Dat is verkeerd en vandaag viel het wel heel erg op. Na een zonovergoten lentedag met blauwe luchten is het nogal deprimerend om aan de mistige, kale en treurige aanblik van Nederland in november herinnerd te worden. Het was nog niet eens donker en wij zaten nog buiten rosé te slempen, toen Yvon al met haar busje kwam aanrijden. Volgende keer opnames in de zomer, met dikke koeien in het gras en slootjespringen en picknicks en neppalmen bij het zwembad. En dan uitzenden als het mistig, koud en vroeg donker is. Toch?

Aflevering terugkijken

Bron: Horses.nl