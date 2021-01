Dwayne Johnson zet ‘paardenspul’ te koop voor 7,5 miljoen

Acteur Dwayne 'The Rock' Johnson heeft een van zijn riante optrekjes te koop gezet. Het landgoed met uitgebreide paardenfaciliteiten in de buurt van de stad Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia staat te koop voor 7,5 miljoen dollar.

Het landgoed is volledig ingericht voor paardensport. Zo is er een stal met plek voor twaalf paarden en een rijbaan met uitkijkplatform. Ook staat er op het landgoed een 150 jaar oude boerderij, die nu dient als verzorgersverblijf. Daarnaast had Johnson genoeg ruimte om gasten te ontvangen. Het hoofdgebouw van het landgoed telt acht slaapkamers, een bibliotheek, een wijnkelder en een zoutwaterzwembad.

Ruim 1,5 miljoen verlies

Naar verluidt verkoopt de oud-worstelaar het landgoed met groot verlies. The Rock kocht het optrekje in 2019 voor ruim 9 miljoen dollar, maar vraagt er nu dus 1,5 miljoen minder voor.

