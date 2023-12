Egbert Schep in nieuwste 2 Man & 1 Paardenkop-podcast

Egbert Schep is te gast geweest in de populaire 'paardenpodcast' van Frederik De Backer en Louis De Cleene. De nieuwe aflevering staat sinds gisteren online.

“Het excuus aan Jeroen Dubbeldam, de schaatscarrières van Egbert en Frederik, de gift van Jacob Melissen, inzichten in de nieuw gekeurde hengsten voor het KWPN, koeien in Paraguay, tegeltjeswijsheid en open discussies over hengstenkeuringen, ICSI, selectie en zelfs United Touch”, is de teaser van de aflevering.

Bekijk de podcast hier (of luister ‘m via spotify)