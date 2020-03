Erik Braat naar de barrage bij Boer zoekt Vrouw

De logeerweek bij het populaire Boer zoekt Vrouw is inmiddels halverwege. Dat betekent dat één van de drie logees naar huis wordt gestuurd. Bij paardenopfokker en frietboer Geert Jan was een keuze niet nodig, nadat één van zijn dames vorige week zelf al haar conclusies trok. Bij boerin Annemiek werd duidelijk dat springruiter en hengstenhouder Erik Braat tot de laatste twee overgebleven mannen behoort.

Het televisiehoogtepunt van de logeerpartij bij de wat corpulente Geert Jan, kwam in de vorige aflevering. De Noordhollander besloot in een roze konijnenpak zijn dames welterusten te wensen. Het leidde tot veel geschater. De dag daarna besloot Betty dat dit “het niet was”. Zij vond dat “Geert Jan iemand verdient die er 100 procent voor gaat”en besloot zelf te vertrekken. Dit leidde tot opluchting bij de boer, omdat hij nu niemand teleur hoefde te stellen. “Ik denk dat ze geschrokken was van mijn outfit” aldus de opfokker.

Ik zag zojuist de meest genante scène van BZV ooit #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/xS2KvF1QNO — Linda (@Lintweetsagogo) March 22, 2020

Dekstation

De 26-jarige Erik Braat runt samen met zijn ouders Stal Het Gruyter in het Gelderse Wenum-Wiesel, waar meerdere New Forest- en paardenhengsten ter dekking staan. Daarnaast springt Braat nationaal. “Het is bizar hoeveel overeenkomsten Erik en ik hebben” zei Annemiek al in de aflevering van vorige week.

De melkveehoudster moest aanvankelijk kiezen uit dik 600 brieven en was veruit de populairste boer van dit seizoen. Annemiek en Erik waren de afgelopen weken een paar keer te zien in de melkput en leken het wel met elkaar te kunnen vinden. “Ik voel me wel op mijn gemak bij haar en er zit ook wel een kriebeltje bij”, aldus Erik in de vorige aflevering. Yvon Jaspers wilde vanavond van Erik weten of “zijn hart nu sneller ging kloppen” van de brunette. Enigszins stamelend moest Braat dat wel beamen: “Er is wel een bepaalde chemie, dit zou wel eens wat kunnen zijn.”

Chemie

Braats concurrent Jelte heeft geen ervaring met dieren, maar sloeg zich dapper door het scheren van de koeienstaarten heen. Jelte gaf wel toe nog een beetje “de vonk” te missen. Vanavond bleek dat de twee mogen blijven, terwijl de wat stillere Steven naar huis moest. Terwijl hij zijn tas inpakte keken de anderen naar springfilmpjes van Erik.

In de aftiteling van het programma had afvaller Steven uiteindelijk het laatste woord. Hij had Annemiek duidelijk proberen te maken dat hij graag diepere gesprekken voert en niet alleen ‘over koetjes en kalfjes’ kan praten. “Als iemand geen behoefte heeft om daar op in te gaan, dan is het toch een beetje trekken aan een dood paard.”

Paardensport kijken

De zus van Braats concurrent Jelte is schrijver en columnist. Zij kwam met onderstaande reactie op een scène uit BZV. Erik Braat is links te zien, concurrent Jelte (die niet zo van de paarden is) rechts.

