Erik Braat in galop de deur uit bij boerin Annemiek?

Kijkers van Boer zoekt Vrouw klagen al weken op sociale media dat ze het lopende seizoen van Boer zoekt Vrouw één van de saaiste allertijden vinden. Maar vandaag was er dan toch een heuse cliffhanger te zien, waarin springruiter en Newforestfokker Erik Braat een hoofdrol speelde. Hij is in het populaire televisieprogramma te gast op de boerderij van melkveehoudster en hobby-springamazone Annemiek. Die vandaag zowel hem als zijn laatste concurrent naar huis leek te sturen.

Maar voor wie de aftiteling niet al te snel uitzette, had Yvon Jaspers nog een verrassing in petto. Zij vroeg aan Erik, die zijn koffer al gepakt had, of hij eigenlijk wel weg wilde. Het antwoord was duidelijk: “Nee.” Ondertussen stond Annemiek in de keuken te huilen omdat ze het eigenlijk ook niet eens was met haar eigen beslissing. Toch nog drama dus, op de valreep van deze uiterst trage aflevering.

Paardenmeisjes

Annemiek heeft een koeienbedrijf in Drenthe en Erik een paardenbedrijf in Gelderland. Het leek alsof de boerin zich pas tijdens de logeerweek realiseerde dat die twee locaties een eindje uit elkaar liggen. Ze kreeg in de aflevering van vorige week springles van Braat, die haar hielp met de nogal bloederige Mickey. Het paard sprong met Annemiek, na een grote snurkpartij bij het opzadelen en een longeersessie, uiteindelijk toch braaf over zijn kruisjes. Mede-logé Jelte was minder gefascineerd door paarden en daar ook duidelijk in. Tegen de vriendin van Annemiek die hem tijdens een gezellig avondje vroeg wat hij met paarden had zei Jelte: “Helemaal niks!” Dit leidde tot hilariteit, maar ook de conclusie dat dat “toch wel een dingetje” was. De conclusie van Annemiek: “Erik past in elk geval wel beter bij mijn vriendinnen!” Al gaf ze ook direct toe dat Jelte wel gezellig was.

Gedeelde interesse

Erik had vorige week al geconstateerd dat een gedeelde interesse toch wel handig is. “Het is fijn als je iets hebt waar je over kan praten en wat je kan delen. Dat helpt ook bij je gevoelens voor iemand.” En bij Annemiek begon er naar eigen zeggen toch wel iets te borrelen. Zij en Jelte kwamen er ieder voor zich wel uit dat het tussen hen niets zou worden, een conclusie die gezamenlijk bevestigd werd tijdens het voeren van de pinken. Waarna de meeste kijkers verwacht zouden hebben dat de overgebleven tortelduifjes Erik en Annemiek zich in elkaars armen zouden storten.

Niets bleek minder waar. Annemiek vroeg zich af wat Erik nu eigenlijk vond van die enorme afstand tussen hun bedrijven. “Ik begin wel gevoelens te krijgen, maar ik denk niet dat het haalbare kaart is” aldus de boerin. “Ja, dat spookte bij mij ook wel door mijn hoofd” aldus Erik. Die eraan toevoegde het wel een kans te willen geven, maar ook enigszins uit het veld geslagen leek door de conclusie van ‘zijn’ boerin. Ook hij ging zijn tas dus maar pakken. Maar misschien brengt Yvon Jaspers nog redding, als we de beelden van volgende week goed interpreteren.

Geert Jan in tranen van schilderij

Ondertussen is paardenopfokker en frietboer Geert Jan nog steeds niet uit zijn keuze. Ook hij heeft nog twee logés op de boerderij. Zijn zoon constateerde vorige week al over de boer: “Hij heeft het hart op de juiste plek, maar je moet wel tegen zijn grapjes kunnen.” Eén van de vrouwen, Karine, had “wel wat moeite met die oppervlakkigheid” en was op zoek naar meer diepgang. Daarom ging ze in de aflevering van vanavond in de stal schilderen met Geert Jan. Ondertussen ontstond er dan eindelijk een wat dieper gesprek, dat eindigde met een huilende boer die geroerd was door het schilderij dat hij cadeau kreeg. Of Geert Jan voor Karine kiest, of voor Jacqueline die niet zo gecharmeerd was van zijn joggingbroek maar wel “naar mandarijntjes ruikt,” werd vanavond nog niet duidelijk.

Bron: Horses.nl