Fake news? ‘Totilas de Friese hengst’

Als redactie van Horses.nl zijn wij meestal blij als collega's uit de algemene media ook een paardenverhaal brengen. Vaak gebeurt dat rond grote kampioenschappen, zoals de Olympische Spelen. Ervaren hippisch journalisten doen dan de verslaggeving. Maar soms moet een collega die er wat minder kaas van heeft gegeten de paardenverhalen 'er even bij doen'. Zeker als het niet om sport gaat, maar bijvoorbeeld over geld, rechtszaken of criminaliteit. En dan staat er opeens bij de NOS te lezen dat Totilas een Friese hengst was. Vermoedelijk met dank aan het tijdschrift Quote.

De NOS had voor de kerst een leuk verhaal bedacht over drie bekende dressuurpaarden, namelijk Bonfire, Salinero en Totilas. Misschien ingegeven door het recente overlijden van ‘Sallie’ en waarschijnlijk ook een beetje door de aanhoudende saga over de verkoop van het sperma van Totilas. “Een Fries ros dat records zou gaan breken: de inktzwarte Totilas” zo introduceert de NOS-redacteur het icoon van het KWPN in het stukje.

Quote zaait verwarring

Waar de verwarring vandaan komt? Twee oorzaken: Totilas werd in Friesland geboren. In die zin was hij natuurlijk Fries. De Volkskrant noemde hem in 2020 al ‘van Friese makelij‘. Dat klopt, maar is natuurlijk wel een beetje verwarrend. Wij vermoeden dat het tijdschrift Quote met die makelij aan de haal is gegaan. Dit magazine over de handel en wandel van rijkelui schreef de afgelopen tijd meerdere verhalen over de strijd om het sperma van Totilas. Oud-eigenaar Kees Visser. Visser heeft nog rietjes liggen die hij aan de man wil brengen, laatste eigenaar Paul Schockemöhle probeert dat te voorkomen. In alle artikelen over deze sappige juridische strijd wordt Totilas “de Friese wonderhengst” genoemd. Vermoedelijk heeft de NOS het meest recente verhaal van Quote over het juridisch getouwtrek als bron heeft gebruikt. Tja…

KWPN’er

Dus lieve collega’s en andere lezers, even voor de duidelijkheid: Totilas (Gribaldi x Glendale) was een in Friesland geboren Nederlands warmbloedpaard (KWPN’er), uit een Trakhener vader (Duits) die ook bij het KWPN goedgekeurd was en een KWPN-moeder. De hengst was zelf als vaderdier goedgekeurd bij een hele rits stamboeken waaronder natuurlijk het KWPN, een stuk of vier Duitse stamboeken, zelfs het Franse SF en ook het Zweedse warmbloedstamboek. Hij was nadrukkelijk níet goedgekeurd bij het Friese stamboek KFPS, waar ze hem ook nooit geaccepteerd zouden hebben. Nog los van zijn totaal niet Friese afstamming had Totilas namelijk een witte aftekening groter dan een twee-euro-munt op zijn voorhoofd en vier witte voeten. Wij hoeven Drachten niet eens te bellen om dat even te factchecken…

Bron: Horses.nl / NOS / Quote