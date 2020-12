FEI eindejaarsquiz is flinke hersenkraker

De FEI heeft een eindejaarsquiz op Youtube geplaatst. De vragen zijn niet allemaal erg gemakkelijk, maar deze 'equistionaire' is wellicht een vermakelijke afsluiter van het kerstweekend voor de ware paardensportliefhebber.

In de eerste rondes moet je bekende paarden en ruiters herkennen vanaf geblurde beelden. Dat is niet direct allemaal even helder. Later zijn er anagrammen van ruiternamen en paardennamen en een flink aantal multiple choice vragen, waarbij gokken soms de enige optie is. Enige kennis van de Engelse taal is wel handig voor de quiz, zeker bij de multiple choice vragen. Wist u dat een curry comb een rosborstel is, bijvoorbeeld?

Een paar geheime tips:

De foto’s kloppen lang niet altijd met het antwoord dat gezocht wordt.

Maar soms wel!

Totilas komt ook in de quiz voor

En of we zelf alles goed hadden? Ehhh… (De antwoorden zijn te vinden in de eerste reactie onder de video op Youtube).

Bron: FEI / Horses.nl