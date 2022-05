Feline de Jonge als presentatrice bij nieuwe hippische streamingdienst Hoofon￼

Begin mei is de hippische streamingdienst Hoofon gelanceerd. Abonnees hebben via deze dienst voor paardenliefhebbers toegang tot series, shows en films met maar één onderwerp: paarden. De Hoofon app is nu te downloaden in Nederland en België.

Een groot aantal ‘hippische-influencers’ levert een bijdrage aan het paardenplatform. Zo presenteren Jill Huijbregts, Jolanda Adelaar en vlogduo Iris en Sanne van Equitality verschillende programma’s en heeft Annet van Trigt een exclusieve documentaire voor de zender ​gemaakt. Ook Feline de Jonge – voor sommigen beter bekend als Felinehoi – werkt mee. Momenteel worden de eerste opnames van het programma “Op stap met Feline” gedraaid. Feline gaat daarin op zoek naar de mooiste ruiterroutes in Nederland en België. Feline: “Mijn videograaf Alieke en ik maken al jaren YouTube-series. We hadden al heel lang de droom om deze serie te maken, alleen kwam het er nooit van. Hoofon biedt ons nu wel die mogelijkheid en daarmee komt deze droom ook echt uit.”

Hoofon is opgericht door Aagtje Docter en haar partner Jordy de Vos. Zij wilden na de verkoop van hun horecazaken ondernemen voor een groter publiek. Aagtje heeft daarnaast nog een speciale reden voor de oprichting van het paardenplatform; zij wil de speciale band die mensen en paarden kunnen hebben in beeld brengen. “Iedereen die met paarden in aanraking komt kent het speciale gevoel dat ze je geven. Op de rug van een paard kom je op plekken waar je anders niet komt. Als je met jouw paard door het bos rijdt geeft dat een enorm gevoel van vrijheid. Je kunt écht een partnerschap aangaan met een dier en dat is heel bijzonder. Dat gevoel willen we bij Hoofon overbrengen op een groot publiek.”



Anne Meester van Hippic Projects is betrokken als adviseur: “Ik denk dat de tijd echt rijp is voor een partij die niet de nadruk legt op sport en trainingen, maar op de band tussen mens en dier. Er is een enorm grote groep paardenliefhebbers zonder Olympische ambities, maar die wel heel leergierig is. Hoofon biedt infotainment en entertainment. We willen mensen entertainen, maar ze ook op een ongedwongen manier iets leren over paardenwelzijn. Daarom bieden wij een podium aan mensen die verantwoordelijk met hun paarden omgaan.”

Het platform is volop in ontwikkeling en er komen elke week nieuwe video’s online. Iedereen die dat wil kan vanaf nu een abonnement nemen op Hoofon.