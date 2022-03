Ferme taal schrikt grietjes af in BZV

De boer met de grootste schare bzv-beeldbuisfans van dit jaar, Hans de springpaardenfokker, maakte zijn dames deze week flink aan het schrikken. Hans en zijn dochter moesten in deze aflevering van Boer zoekt Vrouw een aantal jonge donderkoppen van het ene weiland naar het andere vervoeren. Dat ging gepaard met wat ferme taal, waar niet alle logees even goed mee om konden gaan.

De jonge paarden waren, zoals het jonge paarden betaamt, niet van zins mee te werken. Er vloog een hoefje door de lucht, waarop Hans duidelijk hoorbaar (en volslagen terecht) flink gromde. Twee jonge paarden lieten zich uiteindelijk niet zomaar vangen om de vrachtwagen op te gaan en moesten worden ingesloten. Buurvrouw Diny, één van de drie logees van Hans, heeft zelf paarden gehad en hielp dapper mee. Annette en Margriet keken met angst en beven toe.

‘Kort’

Diny kreeg bij het drijven een paar staccato-aanwijzingen van Hans, want zo gaat dat in het heetst van de strijd. Anders ben je te laat, legde Hans na afloop aan de keukentafel desgevraagd uit. De dames langs de kant schrokken zich echter een hoedje. Want Hans was toch zo lief? Hij had die ochtend zelfs nog verse croissants en speciale ‘Hupkes’ bij de bakker gehaald. Daarmee zou iedereen voor een jaar weer gezuiverd en beschermd moeten zijn. Diny zelf leek minder onder de indruk van het taalgebruik, al twijfelt ze nog wel een beetje of Hans ook echt háár Hans is. We gaan het zien. Hans is in elk geval níet voor Margriet, want die schrok het hardst. Zij riep dan ook heel luid “prima!” toen de paardenboer liet weten dat zij als eerste af zou vallen. We denken dat hij niet meer op de koffie komt.

Knipfouten?

Ondertussen verschijnen bij dressuurpaardenfokker Rob ook de eerste barsten in de idylle. Wij verdenken de redactie van Boer zoekt Vrouw overigens wel van een potje strategisch knippen in de chronologie van de eerste logeeravond. Rob meldde in het programma eerst te willen “delen in openheid” en werd vervolgens door Wendy gevraagd of hij ook kon luisteren, want zij bleek daar haar twijfels bij te hebben. “Dat komt wel binnen” meldde Rob, al vond hij het goed dat ze het zei. “Dat is een stukje enthousiasme en ook een stukje onzekerheid.” Prima Rob, kan gebeuren.

Huiskamerconcert bij boer Rob. Foto: KRO/NCRV

Even later bleek de paardenfokker toch minstens een half uur een huiskamerconcert te hebben gegeven van deels zelf geschreven songs. Dat zal toch niet ná die interventie hebben plaatsgevonden? Toch? Anyway, bij luisteraar Sonja kwam de muziek flink aan. En voor Rob bleek dat het ultieme doel van muziek, iemand ontroeren. Missie geslaagd. En nee, over dat instoppen met drie zoenen gaan we het niet hebben, toen keken we nét de andere kant op…

Funda

In ander nieuws blijkt boer Jouke niet van mensen te houden, is bij boer Evert de eerste huilende vrouw gesignaleerd en is Funda overbelast na de sprookjesachtige beelden van de schapenweides van Janine in Zuid Limburg. Wij gaan even de hypotheekadviseur appen…

Zelf terugkijken kan hier.

Bron: Horses.nl