Filmpje ‘achterstevoren bitloze eners’ gaat viraal

Grand Prix-ruiter Manuel Borba Veiga plaatste als nieuwjaarswens een filmpje op social media. Daarop is te zien hoe hij met zijn Lusitano Embaixador Da Brôa zonder hoofdstel wissels om de pas rijdt en daarbij achterstevoren in het zadel zit. Het filmpje is inmiddels massaal gedeeld en geliket.

De Portugese ruiter doet overigens ook aan ‘serieuze’ dressuur. Zijn grootste successen behaalde hij met Ben Hur Da Brôa (Quinteiro Da Brôa x Universo). Met deze Lusitano debuteerde hij in 2014 in de internationale Grand Prix. In datzelfde jaar namen ze deel aan de WEG in Caen en in 2018 waren ze er op de WEG in Tryon opnieuw bij.

Manuel Veiga met Ben Hur Da Broa op de WEG van 2014 in Caen. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl