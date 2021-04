Filmpje van paardenman Prins Philip met vierspan

Naar aanleiding van het overlijden van paardenman, voormalig FEI-voorzitter en prins-gemaal van Groot Brittannië Prins Philip (99) heeft het KFPS in de archieven een filmpje opgedoken van de prins achter een vierspan in de tuinen van Windsor Castle. Het filmpje is ergens in de jaren '70 opgenomen, toen vierspanrijden nog nauwelijks bekend was als onderdeel van de mensport.