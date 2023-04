Friese paarden bij Boer zoekt Vrouw Europa

Op Paaszondag was de aftrap van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw. Dit jaar spelen vijf Nederlandse boeren die elders in Europa wonen de hoofdrol. Hoewel het een wat paarden-arm seizoen lijkt te worden, waren er gelukkig wel wat Friese parels te ontdekken. Die hoorden bij de jonge Zweeds-Nederlandse melkveehoudster Bernice.

De vijf boeren die Yvon Jaspers in deze aflevering aan het Nederlandse publiek voorstelde wonen in Duitsland, Slowakije, Frankrijk, Denemarken en Zweden. De drie jongste deelnemers zijn ooit met hun ouders geëmigreerd en hebben geen van drieën nog een (serieuze) relatie gehad.

Jongste

Bernice is met haar 23 jaar de jongste. Ze is niet de enige vrouw dit jaar, biologisch melkveehoudster Claudia (57) uit Frankrijk doet ook mee vanuit haar sfeervolle kasteel. Verder is er akkerbouwer Richard (32) die schoonheid ziet in een bijzondere locatie in Slowakije waar de bevers zijn akkers ondermijnen, melkveehouder Haiko (42) die 22 kilo afviel en het uitzicht in de melkput het allermooiste vindt en boer Piet (63) die zijn Friese vlag in Duitsland heeft gepoot en na de verkoop van zijn melkveehouderij eindelijk tijd heeft voor de liefde.

Friese paarden

Bernice woont in het Zuid Zweedse Köpinge, met haar ouders en broer. Ze hebben een melkveehouderij (360 melkkoeien) en fokken met Friese paarden op een landgoed uit 1200. De voorlopig kroonmerrie Chiraat (v. Maurits) is haar grote trots.

Uit de comfortzone

De schuchtere Friese Deense geeft toe dat het programma wel een beetje uit haar comfortzone is. Een leuke jongen heeft ze tot nog toe alleen op afstand waargenomen. Yvon constateert dat de jonge boerin ‘geen hartjes ziet’. Bernice wordt daar vervolgens helemaal zenuwachtig van. Wij vrezen wel voor enige ongemakkelijke stiltes tijdens de Zweedse logeerweek, maar laten ons natuurlijk graag verrassen. De zonsondergangen aan het strand bieden in elk geval mogelijkheden.

Ook naar Zweden?

Leuke (al dan niet Friese) mannen die ook wel een hynder kunnen handelen mogen reageren: Kijk op de website van Boer zoekt vrouw voor meer informatie.

