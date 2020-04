Friese paarden krijgen paas-bezoek van hert

Op eerste paasdag kregen de Friese paarden van Harrie en Hennie Koenjer uit Nieuwleusen bezoek van een hert. Het echtpaar stond er wel even van de kijken. "Vooral met onze twenter kon ze het goed vinden", vertelt Hennie. Het hert loopt al een tijdje in de omgeving. "Maar zo dichtbij zagen we haar nog nooit. Het hert zoekt blijkbaar gezelschap."

Toen de paarden tegen de avond de stal inliepen, bleef het hert in de buurt. “Ze keek om het hoekje van de staldeur. De volgende morgen was ze weer weg.”

Sociaal karakter

De familie Koenjer heeft drie merries. De twenter is een dochter van Jehennes 484 uit de merrie Femke fan Fjildsicht. Het derde paard is een achttienjarige ster sport-merrie Fabe 348. “Die was nog het minst gecharmeerd van het bezoek”, vertelt Hennie lachend, terwijl ze er aan toevoegt dat de Friese paarden een fijn sociaal karakter hebben. “Dat is ook precies waarom wij zo dol zijn op de Friese paarden.”

Bron: Phryso