Geen wedstrijd bij Boer zoekt Vrouw

Het bekende tv-programma Boer zoekt Vrouw heeft na twintig jaar (en maar liefst 106 Boer-zoekt-vrouw-baby's) een kleine metamorfose ondergaan. Er vallen geen boeren af, het aantal brieven per boer wordt niet meer vermeld en de groepsdate vindt op of rond de boerderij plaats. Het was allemaal wel even wennen op de eerste zondagavond van maart. Zo bleek 'paardenboerin' Deedry nog niet aan de beurt. Zij mocht alleen zeggen dat ze het spannend vond dat ze volgende week gaat speeddaten.

De populaire – en ook qua aantal koppels succesvolle – datingshow Boer zoekt Vrouw voelt de hete adem van de concurrentie in de nek, maar kan nog altijd rekenen op miljoenen kijkers. Een kleine update van het format was na de tenenkrommend trage serie van vorig jaar op zich geen slecht idee. Of het gaat helpen, gaan we zien.

Drie boeren in een kasteel

We zagen de eerste drie boeren in een kasteel met maximaal tien speeddates. Of zeven, in het geval van Jan, maar dat maakt niet uit. Yvon Jaspers vertelt namelijk niet meer hoeveel brieven een boer heeft ontvangen. Jaspers vindt die nieuwe opzet fijn, zei ze eerder deze week tegen persbureau ANP: “Het zegt iets over populariteit of over hoe extravert iemand is. Maar het zegt niets over de liefde of de kans op de liefde.” Tot zover de marketing, want het was alsnog wel duidelijk dat de joviale Brabander Martijn toch een stuk meer brieven gekregen had dan de Groninger stofzuigfanaat Jan. De boeren waren er stil van en in de volgende scène zagen we dat ze het het warm kregen vanwege de aanstaande aankomst van de uitverkoren dames op het speeddate-kasteel. Martijn moest in de gewelven oppassen dat hij zijn hoofd niet stootte, Roel zat in de theekoepel en Jan ontving op stand in de salon.

Geen stijgende lijn voor paardenmeisje

Groenteteler Roel, die Feyenoordliefhebber is en dat zwaar liet meewegen bij zijn keuze, kreeg als eerste date een spontaan ‘paardenmeisje’ in de theekoepel, die maar direct vroeg of hij daar geen bezwaar tegen had. Tegen die paarden dus. Hij zei van niet, maar ze mag niet mee op speeddate, dus wij vonden dat een verdacht antwoord. Een beetje meer paarden in dit seizoen had best gemogen namelijk. Maar Roel zag bij de volgende dames een stijgende lijn en styliste Simone wilde alles op de boerderij al komen fotograferen, dus ja. De kickboksende Lisanne mocht geen kaassaus meer op haar bloemkool doen van de groenteteler, dus die potentiële relatie stierf ook in schoonheid. En ook Wimke, die een extra kort rokje had aangedaan en haar humor en museumjaarkaart mee had genomen mocht niet mee naar de volgende ronde. “Ik probeer ook maar wat” vatte ze haar visie samen. Sandra was Feyenoordfan en van top tot teen in hartjes gekleed. Zij gaat wel naar de speeddate, die op de eigen boerderij plaats zal vinden volgende week. Martine wil niet meer op de bank ploffen na het werk, maar met Roel naar een tentfeest. Daar had hij dan weer geen trek in. Jammer.

Scenario voor citytrip

Melkveehouder Jan, inmiddels wijd en zijd bekend vanwege zijn schoonmaakwoede, kreeg zeven dames op bezoek in de salon. Daaronder ook mede-reinheidsfreak Tanja, die een lekker luchtje voor de stofzuiger had meegenomen. Maar die woont in Zeeland en dat vonden ze toch allebei te ver. Grietje was bang voor koeien, dus dat was ook een beetje jammer. Anita was al ruim voor de ontmoeting met Jan ervan overtuigd dat ze een setje zullen worden. Yvon vond het wat zorgelijk om te horen hoever deze dame al vooruit had gefantaseerd, maar volgens Anita was dat ‘visualiseren’. Waarna ze een uitgeschreven scenario van de citytrip van haarzelf en Jan uit haar tas opdiepte. Het was iets met een vuurtoren, maar wij waren te verbijsterd om nog te kunnen luisteren. “En als die vijf minuten dadelijk heel stom zijn?” vroeg een counterende Yvon nog. “Dat zijn ze niet.” OK. Ze had overigens wel gelijk, Anita gaat mee op speeddate. Annick mocht ook mee, want die ging haar camping te koop zetten en Dorien was helemaal eerste keus, want Jan zag het helemaal zitten om met haar in de kroeg dom te gaan lullen. Altijd goed. De Groninger melkveehouder was wel in verwarring door de live ontmoetingen, want de dames waren toch wel anders dan op de foto. Maar goed, vijf uit zeven kiezen, dat lukte nog wel. We zijn heel benieuwd wat voor date er komt op de boerderij. Waarschijnlijk niet iets met kruimels of modder.

Martijn heeft een type

Melkveehouder Martijn is een relaxed type. Maar dat vindt hij zelf soms wel wat storend. “Ik zie geen problemen, maar dat zou misschien soms wel moeten,” sprak hij filosofisch. Wij zagen het probleem niet, maar dat wordt ongetwijfeld de komende weken duidelijk. Suzanne vond Martijn leuk omdat het jongetje nog in zijn ogen zat. Ze wil wel graag samen wakker worden. Ook boerendochter Annet ging voor de pretoogjes en ze wilde gelijk samen gaan vlammen. Zij mag mee naar de speeddate. De naar eigen zeggen gezellige en niet-saaie Ciska lijkt erg op Martijn en “dat gaat misschien wel goed”. Ook zij mag daarom mee. De Brabantse Ilja liet weten elke dag iets van het kadootje te willen maken. Of zoiets. Martijn zei daarop dat hij vond dat hij soms te positief was, maar dat ging niet over Ilja. Zij vond hem een hele fijne man, “en daar zit geen verstand bij”. Dit gesprek ging onze pet te boven, maar gelukkig was daar de reislustige Marleen. Zij vond alles leuk en wilde meteen een foto maken. Hoe het ook zij, Martijn koos uiteindelijk met zijn ogen, want de vijf dames zijn allemaal hetzelfde type: lang, slank en met een natuurlijke krul of een watergolfje. Zou dat nu juist wel of niet een probleem zijn?

Aan het einde zagen we de andere drie boeren ook nog even. Zij hebben volgende week hun speeddates, maar kregen helaas weinig tips van hun voorgangers, terwijl de bitterballen koud stonden te worden. De week daarna volgt dus pas de groepsdate. De boeren blijven daarvoor dit jaar dichter bij huis. “Eerder gingen ze bijvoorbeeld mountainbiken of was de groepsdate op een locatie waar zowel de boer als de potentiële geliefden op vreemd terrein waren”, vertelde Jaspers aan het ANP. “De boeren blijven nu op de boerderij, gaan naar de plaatselijke kroeg of de lokale sportclub. Het gaat erom dat de brievenschrijvers de boer echt leren kennen. Wat je niet wil, is dat het een wedstrijd wordt. Het is veel meer dan dat.” We zullen zien, Yvon, we zullen zien…

Bron: Horses.nl / ANP / KRO-NCRV

