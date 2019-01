Gerard Joling en Britt Dekker samen in actie op Jumping Amsterdam

Vrijdag 25 januari verzorgen Gerard Joling en Britt Dekker op Jumping Amsterdam een muzikale show. Britt, die woonachtig is in Amsterdam en een speciale band heeft met het evenement, laat over de show met Gerard Joling weinig los.“Nou, Gerard heeft wilde plannen en kent niet zoveel angst. Hij is echt stoer, dus ik hou mijn hart vast. Wat we precies gaan doen blijft nog een verrassing, we gaan in ieder geval samen rijden!”