‘Gewoon iedereen zoenen’ bij Boer zoekt Vrouw

In de tweede aflevering van Boer zoekt Vrouw werd flink wat afgezoend. Vooral door paardenfokker/fruitteler Rob die bij aankomst van zijn tien speeddates luidkeels liet weten 'gewoon iedereen te gaan zoenen'. Met overgave herstelde de Gelderlander de driezoenentraditie, waarvan velen dachten dat die in 2019 was achtergebleven, in ere.

Tijdens de speeddates mochten de boeren tien uitverkoren dames voor vijf minuten spreken, daarbij genadeloos afgekapt door een eierwekker. Vijf dames gingen mee naar een ‘dagdate’ volgende week. Rob had zijn gitaar meegenomen naar de speeddates, “want die hoort bij mij”, maar gaf zijn dames (nog) geen serenade. De kersenteler moest wel vaart maken tijdens de gesprekjes, want hij wilde sommige dames ook heel diep in de ogen kijken. Bovendien maakte hij een diepte-analyse van alle brieven.

‘Koekoek’

De lange blondine Wendy maakte duidelijk veel indruk op Rob. Dit kwam vooral door haar persoonlijke brief, benadrukte de boer. Wat Wendy precies als aanhef had gebruikt boven die brief, bleef een mysterie voor de kijker, maar het had duidelijk indruk gemaakt. Het was in elk geval niet ‘Lieve Rob’, want zo sprak Wendy: “Ik kende je nog helemaal niet!” Wij vermoeden dat er “geachte heer” boven stond, of wellicht “koekoek”. Dat codewoord sprak boer Rob vorige week met presentatrice Yvon Jaspers af, voor het geval hij teveel op uiterlijk af zou gaan. Wendy mocht mee naar de volgende aflevering, samen met onder meer de roodharige Sonja. De veelzijdige Inge viel af, ondanks het feit dat ze een koffer vol vibrators in de auto had liggen. Ze bood deze direct te koop aan bij haar mede-afvallers onder het motto: “Iedereen gaat altijd blij bij mij weg.”

Hans, (Mar)griet en appeltaart

‘Boer Hans’ kwam aangereden bij zijn dames in een rijtuig met een zelfgefokt paard ervoor. De tranen vloeiden direct bij de 69-jarige springpaardenfokker, die niet kon geloven dat hij dit allemaal nog mocht meemaken. “Ik vind hem in het echt mooier dan op de foto” aldus één van zijn dates na de emotionele aankomst. Kandidate Margriet kwam qua naam het dichtst bij de wensen, want Hans liet eerder al weten zijn ‘Grietje’ te zoeken. De blondine bleef gelukkig nuchter onder het date-geweld. Gevraagd of ze al ‘kriebels’ had was het antwoord: “Hallo, effe twee benen op de grond, ik ben zeventig. Natuurlijk heb ik nog geen kriebels.” Ze mag wel mee naar volgende week.

Het maakt me totaal niet uit wat er gebeurt met wie, zolang boer Hans maar een leuke vrouw vindt. #boerzoektvrouw #bzv — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) March 6, 2022

Gunfactor

Hans maakte zijn status als boer met de hoogste gunfactor van dit seizoen, opnieuw waar met zijn oprechtheid en zenuwen. De paardenman schroomt niet om te zeggen waar het op staat, namelijk dat hij niet meer alleen wil zijn. Voor alle dames was er een mooie bos bloemen, in ruil voor een collectie zelfgebakken taarten en bananenbrood. Naast Margriet gaat ook de ontwapenende Ria mee, die we vorige week al met een bord op schoot voor Studio Sport zagen. Zij laat weten altijd alles samen met haar overleden man te hebben gedaan en dat weer zoekt: “Ik was mee weg van je” vertelde ze de glimmende paardenboer. Hans had van alle boeren de liefste speech voor de afvallers: “Ik hoop dat jullie niet alleen blijven, dat is ook niks voor jullie.” De vijf dames wel die door mochten vielen elkaar juichend in de armen.

Volgende week gaan we van vijf naar drie kandidaten. En daar kan geen taart wat aan veranderen.

Bron: Horses.nl