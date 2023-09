Glimmende ogen en verslagen gezichten bij Boer zoekt Vrouw

Na een half jaar wachten was het dan eindelijk zo ver: de vijf 'buitenlandse' boeren kregen hun brieven te lezen bij het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw. Dit leidde tot glimmende oogjes (bij degene met de minste brieven) en totale verslagenheid (bij degene met de meeste aanbidders).

­Omdat Boer zoekt Vrouw dit jaar een ‘buitenland’ editie is, had de redactie alle remmen losgegooid om zoveel mogelijk boerennostalgie in de brieven-aflevering te stoppen. Later dit seizoen zitten we namelijk op een kale kolchoz in Slovakije of een uitgestrekt grasland in Denemarken / Normandië. Dus werden de vijf boeren in de snerpende koude van een Nederlandse lente op een platte wagen met stinkende oude trekker ervoor naar een heuse molen aan een vaart gebracht om Groninger eierballen te eten, elkaar te leren kennen en hun brieven in ontvangst te nemen. Oud-Hollandsche overload.

Rijkdom

Dat rijkdom een state-of-mind is, bleek wel weer. Haico, een 40-jarige import Deen met een doek om zijn hoofd kreeg 18 brieven. Die konden hij en zijn secondanten gemakkelijk allemaal lezen op de dag die ervoor was uitgetrokken. Aan het eind stelde de melkveehouder/hardloper met glimmende ogen vast dat er een paar dames bij zaten “van wie ik het heel leuk vind dat ze geschreven hebben.” De jonge Bernice uit Zweden, in het bezit van een aantal paarden die we deze aflevering nog niet te zien kregen, had al eerder vastgesteld dat ze van haar eigen bubbel naar buiten de comfortzone moest. De Friezin/Zweedse kreeg maar liefst 430 brieven, die ook nog te laat bezorgd werden. Daar moesten extra hulptroepen aan te pas komen. Bernice was duidelijk in shock. Van nul naar 430 in enkele seconden: “Welkom in je nieuwe leven” aldus Jaspers. De keuze was reuze, maar Bernice stond het huilen nader dan het lachen. Het beste advies kwam van haar broer: “Je hoeft er er niet meteen morgen mee te trouwen!” Het zorgde voor een klein beetje opluchting.

Leermomenten

Verder hebben we van deze aflevering geleerd dat ook mannen frutsels knutselen als ze op willen vallen. Of ze stoppen gewoon een zes maanden oude roos in een papieren koker, dat kan ook. De stralende melkveehoudster Claudia uit Normandië vond het in elk geval prachtig. Bernice was vooral blij met een videootje van koeien, want daardoor bleven er slechts 429 brieven over om door te worstelen. Zij moest nablijven omdat ze niet alles uitgelezen had. De naar Duitsland geëmigreerde ex-melkveehouder Piet kreeg 24 brieven, wat zijn dochter te weinig vond, maar hij niet. En maar liefst 60 dames konden door de sfeerloze kolchoz van Richard heen kijken, al verpestten ze wel snel het humeur van zijn meelezer, omdat hun brieven veel te lang waren. Gelukkig was er wel Slowaakse drank.

Steffi en Hans

De beste momenten van de aflevering waren wat ons betreft, vooraf, toen Steffie terugkeek op haar brieven (wie herinnert het zich niet?):

En vooral na afloop, toen bleek dat Hans en Annette in de eerste aflevering van de webserie zitten. Waarin blijkt dat Annette een zebra is! Toch nog een paard deze week, dus gauw kijken via deze link.

Foto: KRO / NCRV

Bron: Horses.nl