Groot artikel over paardensport in nieuwste Quote

'Het Hollandse paard is goud waard', zo kopt de Quote deze maand. In de nieuwste Quote staat een artikel over het succes van het Nederlandse paard en natuurlijk ook over de wereld van het grote geld die er mee gepaard gaat.

‘Ons kleine landje excelleert in de mondiale paardensport. We fokken als de besten, drijven wereldwijd handel en onze paarden pakken prijzen op het hoogste niveau. Vanuit het zadel speurt Quote naar de redenen achter dit zowel zakelijke als sportieve succes. We zien dat het Hollandse sportpaard steevast meedingt naar prijzen, de allerrijksten hier trainen en ons polderzaad de hele wereld over vliegt. Want geen paard zo vermaard als de met Nederlands gras opgefokte warmbloed. Nergens zijn de hippische faciliteiten zó goed, waardoor vele topruiters ons land als uitvalsbasis kiezen‘, schrijft Quote.

Jan Tops, Rob Ehrens en familie Hendrix

Onder andere Jan Tops, die vorig jaar zijn intrede deed in de Quote500 met een geschat vermogen van 230 miljoen euro, komt met zijn Global Champions Tour uitgebreid aan bod in het artikel. Ook Rob Ehrens en familie Hendrix komen aan het woord en nog meer fokkers, handelaren en andere Quote 500-leden met paarden.

