Hans de Roover ‘zoekt Grietje’ in Boer zoekt Vrouw

Zondagavond werden de deelnemers die aan het komende seizoen van Boer zoekt Vrouw meedoen, voorgesteld aan het kijkerspubliek. Gegadigden kunnen zich vanaf nu melden met brieven, pakjes en knutselwerkjes. Onder de kandidaten ook springpaardenfokker Hans de Roover en de Terschellingse rij-instructrice Hilda Lok.

De Roover is een bekend gezicht in de KWPN-fokkerij. Vorig jaar maakte De Paardenkrant een portret van deze gepassioneerde fokker (zie link onderaan). Hij is bekend van de merrie Jolaris (v. Notaris) waaruit hij een flink aantal internationale springpaarden fokte. De paardenman is met zijn 69 jaar de oudste kandidaat die tot nu toe aan het bekende liefdesprogramma meedoet. De Roover won onmiddelijk de harten van veel kijkers. Zij hopen allen dat deze Brabantse Hans ‘zijn Grietje’ zal vinden.

Buitenritten op Terschelling

Ook één van de twee boerinnen die dit seizoen meedoen, heeft een paardenbedrijf. ‘Boerin Hilda’ runt met haar familie een melkveehouderij en paardenverhuurbedrijf op Terschelling. Zij maakt buitenritten met de toeristen die het waddeneiland bezoeken.

2021

Het programma gaat in januari 2021 verder. De brieven kunnen kunnen vanaf nu verstuurd worden.

PDF: Fokkersvreugde met Hans de Roover (paardenkrant april 2020)

Bron: Horses.nl