Harrie Smolders en Dinja van Liere winnen disciplineswitch

andere Horse kunnen van uit topdressuurruiters discipline De zien van was openingsdag maar topspringruiters overwinning ook tot groot Show niet die Sweden vier Op Daarvoor van ging topsport de lieten publiek. zorgden en niveau. amusement de van naar te genoegen Harrie van die Liere discipline. ruiters een wisselden, het de International Smolders goed hoog Dinja voeten ‘onze’ alleen op te in en van vier genieten

– – en springruiters de Philippaerts Daniel en Skodborg teams Malin de moesten kwamen In vier – teams Kevin Smolders dressuurruiters springen. Bachmann Pauluis van Daarbij Merrald. Dinja deze Out Staut Knock Liere, Die – Harrie dressuren start. Baryard-Johnsson Nanna door gevormd de Mix Larissa aan Andersen, Olivier

Smolders als groet dressuurruiter

zien ook lucht, goed zwaaien Harrie van en met werd af overwinning te handkussen Smolders dressuurruiter: als Dinja een groette liet kunnen doen mee als richting optreden het de na Smolders Het ook in beloond. hand dressuurruiter Liere de publiek. en afloop en van

Van gas Liere vol

amazone dat te de galop verlichte was beoefende in haar springamazone passage kon haar paard gas goed ereronde: in haar eerder zit met daarin Smolders nauwelijks Van al in dressuurcarrière geoefend houden. Liere springsport. een ronde sprong reed in de bij had: de en zijn Als zien ‘dressuurruiter’ ze vol volleerde waarbij ze

in Toegift piaffe

piaffe. toegift in nog kreeg de op Daarmee gaf slot het Tot Smolders publiek hij dolenthousiaste een banken.

screenshot CMH discipline Dinja ruilen Liere in van Smolders Stockholm. en Foto: van Harrie

Horses.nl Bron: