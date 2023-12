Harrie Smolders en Thamar Zweistra switchen van discipline

Naast topsport was er op de Sweden International Horse Show ook ruimte voor amusement. Daarvoor zorgden vier topspringruiters en vier topdressuurruiters die van discipline wisselden. Zo reed Harrie Smolders dressuur waarbij hij het afgroeten na de proef goed had afgekeken van zijn dressuurcollega's. Dat zorgde voor grote hilariteit. Thamar Zweistra stapte met haar slipjas in het springzadel.

In deze Knock Out Mix, die de ruiters rijden op leenpaarden, vormde Harrie Smolders een team met Morgan Barbançon. Thamar Zweistra was gekoppeld aan Olivier Philippaerts, Kevin Staut vormde een duo met Nanna Skodborg Merrald en Malin Baryard-Johnsson deed het samen met Daniel Bachmann Andersen.

Carrièreswitch

Daniel Bachmann Andersen draaide zijn hand niet om voor een springparcours. Hoewel de hindernissen niet hoog waren, kan hij volgens het dolenthousiaste publiek een carrièreswitch overwegen. Samen met zijn teamgenoot Malin Baryard-Johnsson, mocht hij de eerste prijs in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl