Heftige beslissingen bij Boer zoekt Vrouw

De trouwe kijkers van Boer zoekt Vrouw zagen het al aankomen, maar deze week bleek dat één van de twee logees van springpaardenfokker Hans de Roover heeft besloten om vroegtijdig naar huis te gaan. Voormalig buurgenoot en 'paardenmeisje' Dinie constateerde dat ze nog niet toe is aan een nieuwe relatie, na het verlies van haar man met wie ze 42 jaar samen was. Tot grote schok van Hans en Annette, die met zijn tweeën achterbleven.

Hans snapte de beslissing van Dinie wel. Hij had zelf ook moeite om te gaan daten na het verlies van zijn vrouw, maar in zijn geval is dat langer geleden. Yvon komt naar de boerderij van Hans als Dinie haar besluit heeft aangekondigd. Dat deed ze bij het binnenhalen van de paarden, samen met Hans. “Wij moeten even kletsen” zei Dinie. “Ik heb er heel veel moeite mee, dat is iets van mijzelf en ligt niet aan jou. Ik zie steeds dingen die herinneren aan wat voor mij nog heel vers is. Ik vind het echt jammer, maar wil wel eerlijk zijn.”

Grond onder de voeten

Hans snapt het, maar vindt het “verdomd jammer”, want ze hebben heel veel raakvlakken. Hij hoopt dat ze nog eens langs komt om te buurten. Aan Yvon biecht hij later op dat hij de grond even onder zijn voeten voelde wegzakken. Ondertussen zit de doorgaans zo stralende Annette ook in de rats: “Er wordt nu ook voor mij gekozen. Moet ik ook mijn koffers pakken? Ik wil zelf wel door, maar ook geen overblijvend restje zijn, als je begrijpt wat ik bedoel.” Hans vertelt presentatrice Yvon dat hij graag zou willen dat Annette blijft. “Zij is ook een hele leuke vrouw, maar we moeten het er nog wel over hebben hoe zij het ook in de toekomst ziet met mij” aldus de Brabander.

Ontroerend

Als ze allemaal aan de keukentafel zitten gebeurt er iets wat – gek genoeg – maar heel zeldzaam is bij deze serie. Een daadwerkelijk ontroerend moment. Hans vraagt heel direct aan Annette: “Mag ik jou een kans geven?” Waarop Annette hem letterlijk om de nek springt. Dat was kennelijk precies de vraag die ze wilde horen. Ze besluiten ervoor te gaan. Yvon stelt voor dat ze nog even samen blijven op de boerderij en het geplande programma afmaken. Daaronder ook de ontmoeting met Hans’ kinderen, die de volgende dag is. Daarna kunnen ze besluiten of ze samen op citytrip willen. Een goed plan, volgens iedereen. Waarna Yvon vertrekt en Hans en Annette op de bank met een drankje bijkomen van alle emoties.

Kusjes vragen

Bij Rob was de lol teruggekeerd dit weekend, mede dankzij Sonja’s suggestie om maar even “iets fysieks” te gaan doen. Dat begon met een potje Twister en eindigde met een massagesessie, waar Sonja dan weer níet aan meedeed. Wij begrepen wel waarom we deze toestanden aan het begin van het programma te zien kregen, want na de verwikkelingen bij Hans had dat écht niet meer gekund. Verder ging Rob met de dames op zoek naar de natuurlijke vijanden in zijn boomgaard. Rob heeft zelf inmiddels een schare aan natuurlijke vijanden onder de kijkers, vrezen wij, en dat is niet minder geworden na zijn briljant bedachte actie om de dames zo ver te krijgen dat hij ze mocht zoenen. Ze moesten op zoek naar de hommelkasten tussen de fruitbomen en als ze er eentje vonden kregen ze een zoen. Grinnikend fluisterde Rob de regie toe: “Er staan er wel twaalf”. Sonja was nog niet gemotiveerd genoeg naar Robs zin, maar Wendy keerde terug met liefst zes hommelkasten. “Toen ging het gevoel helemaal los” aldus Rob. Het zoenen ook, al moet je ondertussen wel tot zes tellen natuurlijk. Wendy had liever getongd, zo bleek achteraf.

Tranentrekkend

Bij Evert liepen de logees een weekje achter en begonnen ze nu maar een coachingsessie. Met vragen op briefjes. Waarna bleek dat de melkveehouder kan praten én flirten. Wie had dat gedacht? Ook progressie bij Jouke, die een voorzichtig compliment gaf en één van de dames zelfs leuk vindt. Nu zij nog. Tenslotte was het bij Janine in het Limburgse heuvelland weer prachtig, maar ook een beetje koud. Bij het kampvuur kwamen helaas alleen de tranen los. Dat kan niet goed gaan daar…

Wij gaan maar even een paaskaarsje opsteken.

Bron: Horses.nl