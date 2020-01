Heldhaftige Leidse boer Van der Post krijgt rekening betaald door 538

Leidse boer Wilbert van der Post van de Elza Hoeve krijgt via de actie ‘Hierrr Met Je Rekening’ van Radio 538 een deel van de schade vergoed die hij opliep door de grote brand in 2018. Hij wist daarbij alle paarden te redden, maar één dier liep wel brandwonden op. De anderen werden gecontroleerd door de dierenarts. De dierenartskosten van 719 euro krijgt hij nu terug.

Bij de actie van Radio 538 kunnen luisteraars een rekening met een verhaal insturen. Wanneer de naam van de inzender genoemd wordt, heeft deze een kwartier om terug te bellen naar de studio. “Voordat ik zelf m’n naam had gehoord kreeg ik al van allemaal mensen appjes en berichten via Facebook en Twitter dat ik moest gaan bellen. En dan zeggen ze ook nog dat de rekening betaald wordt, geweldig.”

De kosten voor de dierenarts moest Van der Post eigenlijk verhalen op de eigenaren van de paarden, maar daar hikte hij al een tijd tegen aan. “Zij hadden ook heel veel schade. Zadels, alles waren ze kwijt. Ik vond het toch moeilijk om dan met die rekening te komen. Toen kwam deze actie voorbij en ik dacht, ik probeer het gewoon.”

