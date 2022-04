Hogere sferen bij Boer zoekt Vrouw

In het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw zijn inmiddels op alle boerderijen nog maar twee logés overgebleven. Volgens de BZV-boeren zelf, is dat een stuk behapbaarder en gezelliger. Voor de kijker wordt het er allemaal niet duidelijker op. Sommige logeerpartijen lijken meer op coachingsweekenden, bij andere wordt zó veel getwijfeld dat er geen touw meer aan vast te knopen is.

Bij springpaardenfokker Hans begint de dag lekker concreet met het trainen van de jonge hengsten. Recht uit de wei mogen de viervoetige pubers een lijntje springen. Logee Annette heeft daarbij wat ‘ondertiteling’ nodig van mede-logee en ‘paardenmeisje’ Dinie. Over keuringen, springmanieren, voorbrengen en wat de juryleden nou eigenlijk willen van die dieren. Diny legt het allemaal uit, maar staat ondertussen haar tranen te bedwingen omdat de situatie haar zo aan haar overleden man doet denken. Die stond ook altijd zo in de bak de paarden te trainen met zijn dochter, net als Hans nu met zijn dochter Christel aan het doen is. Hans denkt dat Diny wel bij hem kan aarden, maar ziet ook wel dat ze “met veel gedachten in haar hoofd rondloopt.” Hij vergeet prompt om twee witte pony’s binnen te halen. “Ja er stonden hier al twee blonde” is zijn niet geheel kloppende excuus.

Van slappe lach naar hogere sferen

Bij het soep eten krijgt het drietal gelukkig de slappe lach. Schuddebuikend werken ze zich door de lunch heen. Annette meldt dat ze Hans wil afpellen als een ui: “ruwe bolster blanke pit”. Daarna gaan ze wandelen naar een Mariakappelletje in de buurt, vlak over de grens met België. “QR-code en paspoort meenemen!” aldus Hans. Gedrieën steken ze kaarsjes aan, bekijken de kapelletjes en praten over wat er nog meer zou kunnen zijn tussen hemel en aarde. Annette hoopt dat het kaarsje zal helpen bij de beslissing die Hans moet nemen. Hans zegt dat hij hoopt dat het kaarsje blijft branden. Ondertussen twijfelt Dinie aan alles, zelfs tijdens de wandeling. “Ik kom er niet goed doorheen.” Volgende week gaat ze een ernstig gesprek voeren, zo ziet de kijker in de afkondiging.

Coachingsessie met karaoke

De logeerpartij bij fruitteler / dressuurpaardenfokker Rob verandert steeds meer in een soort coachingsweekend. De veulens moeten de dames spiegelen, zodat Rob kan zien “wat voor vlees hij in de kuip heeft.” Wendy wordt vervolgens bijna aangevallen door één van de merries. Sonja is tevreden met het niveau van de vragen die Rob inmiddels stelt, die zijn al veel persoonlijker dan vorige week. Rob analyseert zich suf, over zijn dames en zijn gevoelens en dat hij die niet laat blijken. Terwijl de kijker allang gezien heeft hoe hij al dat hooi uit Wendy’s blonde haren plukte en dat ‘flirten’ noemde. Tijdens het avondeten zijn er zelfs kaartjes met vragen die beantwoord moeten worden, zoals: “Waar kijk jij het meest naar uit?” Voor Rob is dat de citytrip. Sonja wil graag verliefd worden, maar nee, dat is ze nog niet. Af en toe barsten de drie in gezang uit. In de boomgaard bijvoorbeeld. En bij de theepauze speelt Rob gitaar en zingen ze samen “Country Road”. Het wordt alleen niet duidelijk wie er dringend naar huis gebracht wil worden.

Robs veulen spiegelt Sonja. Foto: KRO-NCRV.

Contact!

Ook bij de andere boeren is er slechts tergend langzame progressie richting het volgende keuzemoment. Schapenhoudster Janine legt samen met haar mannen een paar kilometer hek aan, maar probeert ondertussen ook zichzelf en de voorstaande keuze te analyseren. Gelukkig worden niet alleen de schapen vastgehouden in Limburg. Koeienboer Jouke verbaast zich ondertussen over dierenliefhebster Lotte die een pasgeboren kalf bij de moeder moet weghalen van hem. Het meest memorabele moment van deze week komt echter op het conto van Cora die, nadat Evert haar laat vertrekken, “een deurtje verder” gaat naar zijn broer Koop. Want die heeft van die leuke pretoogjes. Hulde voor deze praktische insteek!

Wij gaan even onze dromenvanger calibreren. Tot volgende week!

Bron: Horses.nl