Horses.nl jaaroverzicht 2019: Britt is een hit

Op facebook is Horses.nl wel eens de PaardenPrivé genoemd omdat er teveel societynieuws op onze website zou verschijnen. Maar een blik op de statistieken leert dat precies dat societynieuws het allermeest gelezen wordt. Britt Dekker was een absolute klikkraker in 2019. Het allermeest gelezen bericht ging over de prijs van de door John de Mol voor haar aangeschafte George.

In maart maakte Britt bekend dat John de Mol George voor haar had gekocht als betaling voor haar komst naar Talpa. Vervolgens was er veel reuring over de prijs van de schimmelhengst, de komst van George naar Nederland en stond ook het wedstrijddebuut van de twee volop in de belangstelling.

Voor George moest Britt natuurlijk ook wat terugdoen en dat gebeurde in de vorm van de serie ‘Opgezadeld met Britt’. Daar scoorde vooral het bericht goed over de aflevering waar Britt langs ging bij Wiepke van de Lageweg. Toch nog een verbinding met de wereld van de professionele paardensport en -fokkerijwereld, daar waar de focus van Horses.nl eigenlijk ligt.

In 2020 blijven wij u graag van al het paardennieuws voorzien, ook van het nieuws dat onder de noemer ‘PaardenPrivé’ valt.

Bron: Horses.nl

