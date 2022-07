Horsestv aflevering 2: Heya Herning, wie gaat wat winnen op het WK?

Na de pilotuitzending in december 2021 en de eerste aflevering vanaf Outdoor Gelderland, is Horsestv aanstaande zaterdag terug met aflevering 2: Heya Herning, wie gaat wat winnen op het WK? Dressuurbondscoach Alex van Silfhout en onze eigen 'schaduwbondscoach' Marcel Dufour schuiven op CSI Ommen aan bij Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie om vooruit te blikken op de Wereldkampioenschappen in Herning. Dat belooft een spraakmakende uitzending!