HorsesTV aflevering 2: Van Silfhout en Dufour zien kansen voor TeamNL

Met één echte bondscoach en één 'schaduwbondscoach' blikte Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie vanmiddag in de tweede aflevering van HorsesTV vanaf CSI Ommen vooruit op de Wereldkampioenschappen in Herning. Het venijn zat in de staart van de uitzending: Bondscoach Alex van Silfhout gaf aan dat het bij hem toch wel kriebelt wat betreft een medailleplaats voor TeamNL en Horses-medewerker Marcel Dufour zou geld zetten op de Belgen, de Zweden én... de Nederlanders in de landenwedstrijd.

Zowel dressuurbondscoach Alex van Silfhout als Horses-medewerker en oud-internationaal springruiter Marcel Dufour bespraken met Dirk Willem Rosie de opties en de kansen voor TeamNL richting Herning.

Van Silfhout besprak die opties gecombineerd met beelden van de combinaties die zich dit jaar in de kijker reden: Dinja van Liere en Hermès, Emmelie Scholtens en Indian Rock, Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss.

Beetje depressief

Van Silfhout geeft aan dat er nog steeds hoop is dat Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) op tijd fit is voor Herning en legde ook uit waarom. “In de eerste periode van het seizoen werd ik bijna een beetje depressief van alle tegenvallers en het gedoe”, zegt Van Silfhout, waarmee hij onder andere doelt op het uitvallen van Edward Gal (wegens diens sabbatical) dit jaar en de blessures van Dream Boy en Desperado. “Toen dacht ik eigenlijk: we gaan voor de kwalificatie voor de Spelen (een plaats in de top-6 van het landenklassement, red.).”

Meer kriebelen

Ondertussen, nu het seizoen verder is gevorderd en de ultieme krachtmeting (CHIO Aken) achter de rug is, begint Van Silfhout er toch iets meer te kriebelen en hint hij op het denken aan een medaille voor TeamNL. “Nu begint het toch wel een beetje anders te worden.”

Van Silfhout wijst op de sterke Denen, maar dat er verder toch nog vrij veel open ligt. “Aan Duitsland zie je hoe broos het is in de topsport, natuurlijk kunnen ze nog steeds een sterke prestatie neerzetten, maar het ziet er toch echt anders uit dan andere jaren. Verder is het team van Engeland, afgezien van de beide Lotties, ook behoorlijk uitgekleed en de Verenigde Staten zijn ook een heel stuk minder sterk dan andere jaren. De slagkracht van andere landen neemt af, terwijl wij eigenlijk juist in een goede flow zitten.”

Marcel Dufour: ‘Geld op Belgen, Zweden en Nederlanders’

Marcel Dufour schat de kansen voor de Nederlandse springruiters ook heel behoorlijk in. “Ik zou geld zetten op de Belgen, de Zweden en de Nederlanders.”

Bij het bespreken van de mogelijke combinaties in het team van Jos Lansink, valt op hoe minutieus Dufour de springsport volgt. “Bij combinaties kijk ik altijd naar het percentage nulrondjes in dikke parcoursen van het afgelopen jaar.” Een extreem goed percentage heeft daar Maikel van der Vleuten met Beauville, weet Dufour. Hij denkt dat Van der Vleuten zeker kan zijn van een plaats in het team, net zoals Harrie Smolders. “Die jongens kun je beide om een boodschap sturen.”

“Bij Harrie is het opvallend dat hij eigenlijk vier paarden zou kunnen meenemen, al ligt Monaco het meest voor de hand. Die is nog een stukkie beter dan de anderen.”

De andere twee plaatsen

Vervolgens worden Willem Greve met Grandorado TN, Sanne Thijssen met Con Quidam, Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante N.O.P. en Jur Vrieling met Long John Silver besproken.

Wat betreft Willem Greve denkt Dufour dat hij zich kan klaarmaken voor Herning. “Dat paard sprong drie keer dubbel nul in landenwedstrijden: Rome, Rotterdam en Knokke gisteren. Er zijn maar weinig paarden op de wereld die zulke resultaten kunnen laten zien. En de landenwedstrijd in Rome is een van de zwaarste ter wereld, dat kun je vergelijken met Spruce Meadows en Aken.”

“Sanne Thijssen met Con Quidam heeft ook een indrukwekkend palmares, die maakt gemiddeld 2 fouten op het hoogste niveau. Dat zou een 0 en een 4 in de landenwedstrijd betekenen.”

Wat betreft Houtzager en Dante moet Dufour toegeven dat hij vaak met samengeknepen billen naar die combinatie keek. “Ze gaat er altijd maar net overheen, maar ondertussen is dat ook alweer zo vaak goed gegaan dat die spanning ook wel wat minder wordt.”

Tenslotte denkt Dufour dat Jur Vrieling met Long John Silver dit seizoen net wat te vroeg heeft gepiekt: “Hij sprong aan het begin van het seizoen echt super, nu de laatste tijd is het net even wat minder. Een vormcrisis zou ik het niet willen noemen, maar de vorm is er even niet. Al moet ik wel zeggen dat hij in Aken – tot hij viel – echt uit het boekje sprong. Hij is ook nog maar 10 natuurlijk en ik vind het een fantastisch paard.”

Studio Herning

Tot slot kon Dirk Willem Rosie verklappen dat de teams van Horses.nl en ClipMyHorse.tv werken aan Studio Herning. Met drie speciale edities van HorsesTV brengen we alle hoogtepunten vanuit Herning naar Nederland.

Bekijk hier aflevering 2 van HorsesTV