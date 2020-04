In beeld: Gekkigheid met toiletpapier

Nu veel ruiters een beetje tijd over hebben omdat de wereld een beetje is stilgelegd vanwege de coronamaatregelen, zie je allerlei online initiatieven ontstaan. Een van de dingen, die je terug ziet bij ruiters is de toiletpaperchallenge, waarin ruiters iets moeilijks laten zien met hun paard en andere ruiters uitdagen om dit ook te doen.

Dressuurruiter Bruce Buyserd liet zijn paard een pirouette maken terwijl hij een aantal WC-rollen in zijn handen had.

Dana van Lierop plaatste eerder al een filmpje met wissels om de pas

Bernadette Brune deed dit ook al, maar dan met één hand aan de teugels en drie rollen WC-papier: “Geen vijf, maar drie rollen. We mogen natuurlijk niet gaan hamsteren”

Bas de Recht had zo veel inspiratie dat hij niet alleen WC-rollen pakte, maar ook nog iets bijzonders liet zien met zijn schimmel Cicero

Ook de Amerikaanse Sarah Lockman plaatste een leuk filmpje

Maar ook springruiters doen mee: