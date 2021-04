Jacob Melissen op Radio 1 over Grand National: ‘Dit is het ultieme’

Dit weekend staat de ontknoping van The Grand National op het programma. De zogenaamde steeplechase is al bijna tweehonderd jaar oud. De race krijgt ook regelmatig kritiek, omdat een heel aantal paarden de race niet overleeft. Daarnaast is het een race die bol staat van bijzondere randzaken. Zo wint de best geklede dame in het publiek een Jaguar. Als er iemand staat te popelen voor dit evenement, dan is het wel hippisch journalist Jacob Melissen. In het programma B.V.S.C. op NPO Radio 1 legt hij op bevlogen wijze uit waarom.