Kijk terug: Steffi overweegt KWPN-hengst Hennesy te verkopen

Vanavond was de 'paardenaflevering' van de docuserie 'Onze boerderij in Europa' op tv te zien. Daarin ging Steffi Verhagen met presentatrice Yvon Jaspers op bezoek bij Andreas Helgstrand in Denemarken. In de uitzending vertelt Verhagen onder andere dat ze overweegt haar KWPN-hengst Hennesy (De Niro x Jazz), die door Remy Bastings uiterst succesvol wordt uitgebracht in de Lichte Tour, te verkopen.

In de uitzending geeft Andreas Helgstrand advies aan Steffi Verhagen. “Wees super kritisch en verspil je tijd niet. Het geld zit in de training van het paard, dat is de toegevoegde waarde.”

Stukje video

Vervolgens vraagt Helgstrand hoe ver Hennessy nu is. Hij is negen jaar oud (op het moment van de opnames acht jaar) en geklasseerd in de internationale Lichte Tour. Daarop laat Verhagen een stukje video zien, maar daar staan passage en piaffe niet op. De aanleg voor die oefeningen vindt Helgstand wel van belang voor een paard op die leeftijd.

Met pa overleggen

Helgstrand vraagt naar de vraagprijs van Hennesy maar daar moet Verhagen nog even over nadenken. “Ik moet het ook nog even met pa overleggen wat hij moet kosten.” Verhagen verwacht niet van het fokken en dekken te kunnen blijven leven. Ze wil er daarom een horecatak bij. Ook door de wereldwijde handel in sperma wordt het volgens Verhagen voor klein dekstation wel moeilijk. “Je kan in de toekomst eigenlijk niet alleen van de paarden leven.”

