Afgelopen zondag was Steffi Verhagen te zien in een nieuwe aflevering van het tv-programma ‘Onze Boerderij’ bij KRO-NCRV op NPO 1. De hengstenhoudster werd begin dit jaar op de voet gevolgd door Yvon Jaspers op de KWPN Hengstenkeuring. Daar had Verhagen Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux) meelopen.