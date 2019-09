Kijk tip: Britt Dekker bij Waar is de Mol?

Maandag 16 september om 21:00 uur is Britt Dekker te zien in het programma 'Waar is de mol?' van Johnny de Mol. Dekker reist met De Mol naar Oekraïne.

Britt geeft aan erg nieuwsgierig te zijn naar de grootste kernramp in de geschiedenis die in Oekraïne plaatsvond. Dekker neemt als gast mee jeugdvriendin Lia mee, die er altijd voor haar is. Britt vertelt in de aflevering openhartig over de spanningen die ze heeft voorafgaand aan paardenwedstrijden. Ook doet ze een boekje open over haar eetstoornis, grote liefde Max en het verlies van haar vader Willem.

Bron: Horses.nl/Sbs6