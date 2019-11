Kijktip: Academy Bartels in Zappsport

Afgelopen vrijdag was het team van tv-programma Zappsport op Academy Bartels om opnames te maken voor een aflevering die geheel in het teken staat van de paardensport. Voor de rubriek ‘Hellup!?’ waren drie enthousiaste ruitertjes uitverkoren om hulp te krijgen van een topsporter.

De eerste vraag kwam van de zesjarige Fien, zij was na een val van haar manegepony een beetje bang geworden. Imke Schellekens-Bartels geeft haar tips om het vertrouwen te herstellen.

Ponykamp in een uur

Ook Wies (10), schakelde Zappsport in, niet voor zichzelf maar voor zijn kleine broertje Kick. Hij kon deze zomer niet op ponykamp, en als verrassing regelde Zappsport in één uur zoveel mogelijk ponykamp voor Kick. Vliegensvlug reed hij pony, kreeg hij een appartement op Academy Bartels waar hij sliep en ontbeet, had een corveedienst en nam deel aan een bonte avond.

Nog harder

Tenslotte was het de beurt aan Daan van zeven, hij is dol op springen en wilde graag nog iets harder kunnen gaan op zijn paard. Eventing topper Laura Hoogeveen ging met hem de galopperbaan van Academy Bartels op, en hielp hem met deze uitdaging.

De aflevering wordt uitgezonden op zondag 8 december om 8:40 uur op Zapp (onder voorbehoud) en daarna op YouTube.

Bron: AcademyBartels