Kijktip: Britt Dekker en Totilas bij Pauw

Vanavond om 23:00 uur op NPO1 is Britt Dekker te gast bij Jeroen Pauw. Zij gaat vertellen over haar programma 'Opgezadeld met Britt' en ook komt het weerzien met Totilas van afgelopen Hengstenkeuring aan bod.

Afgelopen maandag was de eerste aflevering van ‘Opgezadeld met Britt’ te zien. Deze eerste aflevering trok ruim 336.000 kijkers. Dekkers programma is op hetzelfde tijdstip als voorheen Chateau Meiland dat wekelijks 1,4 miljoen kijkers trok. Naast voornamelijk lovende kritieken van de paardenliefhebbers was journaliste van de AD, Angela de Jong, kritisch over het programma.

Weerzien Totilas

Naast dat Britt Dekker haar programma gaat promoten bij Pauw zullen er ook beelden te zien zijn van de Black Magic show. Deze show waarin het weerzien met legende Totilas centraal stond, vond afgelopen Hengstenkeuring in Den Bosch plaats. Een compilatie van deze show gemaakt door KWPN.tv zullen vanavond worden getoond.

Klik hier de eerste aflevering van Opgezadeld met Britt.

Bron: Horses.nl/KWPN