Kijktip: Dominique Filion in tv-programma ‘Steenrijk Straatarm’

Dominique Filion is morgen om 20.30 uur op SBS6 te zien in het tv-programma 'Steenrijk Straatarm'. In dit programma ruilen een rijk en een arm gezin een week lang van huis, bestedingsbudget en leven.

Dominique Filion is actief tot en met het hoogste niveau in de sport en de handel in dressuurpaarden levert haar een flink zakcentje op. Haar zus Roxanne runt een goedlopende Bed & Breakfast en heeft ook een cateringbedrijf. De zusjes Filion vertrekken naar Kruiningen om in het huis van de alleenstaande moeder Renate te gaan wonen. Na het verbreken van haar relatie kwam ze erachter dat ze duizenden euro’s schuld had.

Bijzondere ervaring

Richting de uitzending kan Dominique Filion er nog niet heel veel over kwijt. “Maar het is echt raar als je in iemand anders leven zit. Het was een hele bijzondere ervaring”, vertelt Filion aan Horses.nl.

Bron: Horses.nl/TVgids