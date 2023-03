Het televisieprogramma BinnensteBuiten besteed vanavond volop aandacht aan Friese paarden. Voor deze editie zijn de programmamakers zijn op bezoek bij familie Brummel in Epe. De uitzending begint om 19.12 uur op NPO 2.

De cameraploeg van BinnensteBuiten is afgereisd naar de Charles Hoeve in Epe voor een reportage bij deze gepassioneerde fokkers. Daarin vertellen Dik Brummel, zijn vrouw Jolanda, zoon Pim en dochter Nicole over de liefde voor het Friese paard.

Bron: BinnensteBuiten / Phryso