Kijktip: Frenk Jespers in tv-programma Holland van Boven

Het SBS6-programma Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. Daar nemen ze een kijkje in de keuken bij uiteenlopende bedrijven. In de afgelopen editie gingen de programmamakers op bezoek bij VDH Stables in het Noord-Brabantse Schijf, onder andere de thuisbasis van Grand Prix U25-amazone Lotte van den Herik.