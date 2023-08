Kijktip: Glasten Krapels in TV-programma ‘You Never Walk Alone’

"Na lang zwijgen mag ik het dan eindelijk delen." Daarmee maakt para-dressuurruiter Glasten Krapels zijn deelname aan 'You Never Walk Alone' bekend. Dit nieuwe TV-programma is vanaf zondag 3 september wekelijks te zien op SBS6.

You Never Walk Alone is een wandelcompetitie waarin drie teams van vijf mensen de strijd met elkaar aangaan. De wandelaars krijgen zes etappes voor hun kiezen die elk twee dagen duren. Onderweg moeten ze zelf eten en drinken en een overnachting zien de regelen. Daarbij komen ze tijdens de wandeltocht ook allerlei opdrachten tegen die ze moeten uitvoeren.

50.000 euro

Per team worden drie leden naar huis gestuurd en het duo dat als eerste over de finish wandelt mag 50.000 euro mee naar huis nemen. De presentatie van is in handen van Jamie Trenité. You Never Walk Alone is vanaf zondag 3 september wekelijks om 21.30 uur te zien op SBS6.

Bron: Horses.nl / TV Gids