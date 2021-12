Kijktip* Horses.TV: Talkshow met hippische spraakmakers

De eerste aflevering van de nieuwe talkshow: Horses.TV is online te bekijken. In deze talkshow zitten ruiters, fokkers en andere paardenmensen die het nieuws bepalen met Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie aan tafel en bespreken aan de hand van beelden van Clipmyhorse de laatste ontwikkelingen en de hete hangijzers. Deze eerste schoven Willem Greve, Dinja van Liere en Rick Helmink aan.

In deze eerste aflevering van Horses.TV blikken zij terug op een heftig Olympisch jaar. Wie maakte de keuze voor Zypria S als Willem Greve’s Olympische troef? Hoe kon Dinja van Liere nog zo goed presteren in Rotterdam, terwijl zij toen al wist dat Joop van Uytert bij de FEI geregistreerd stond als Duitser? (Maar er nog niets over mocht zeggen.) En… heeft Rick Helmink wel eens spijt gehad van een te scherp geschreven column?

Bron: Horses.nl